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小孩闖禍父母得賠！嘉義租屋處水淹屋 房東求償獲判9萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義宋姓男子承租林姓女子房屋，未成年女兒疑將衛生紙丟進排水處，又打開水龍頭忘記關，造成屋內淹水，天花板、地板受損。房東向宋男求償10萬元，宋男認為受損範圍僅約1坪，修繕費過高；嘉義地院審理認定，淹水確為宋男未成年子女造成，判宋男應賠房東9萬元。

據判決書，宋男向林女承租嘉義市一處6樓房屋，租期經延長至2027年4月9日。今年4月20日，宋男未成年女兒忘記關水龍頭，又以衛生紙堵塞排水孔，水因此滿溢，造成樓下林女房屋夾層天花板及地板受損。

林女主張，事發後會同木工師傅前往勘查，發現天花板內部木材受潮、變色及變形，防火保溫棉也已濕透，修復天花板估價8萬2000元，地板另需3萬元，損失共11萬2000元，她求償10萬元。

宋男則表示，當天發現小孩疑似打開水龍頭未關後，隨即關閉並通知房東，當時未發現洗臉盆排水管有堵塞物。他認為房屋已有近30年屋齡，實際受損僅約1坪，房東提出的估價卻涉及較大範圍，且應考量折舊，質疑求償金額過高。

法院檢視雙方對話及錄音譯文，宋男事發時曾向房東提及，小孩有丟衛生紙、開水後忘記關，水因而持續往旁邊溢出，宋男不否認錄音內容與當天陳述大致相符，因此認定淹水造成天花板及地板毀損，確實是宋男未成年子女所造成。宋男是房屋承租人，女兒則為同住家屬，房東要求宋男負擔損害賠償責任有理由。

法院認為，天花板及地板修復除更換受損部位，還涉及材質、顏色及原料能否一致，不能只修受損的1坪而不考量整體美觀及色差。不過天花板換新仍應計算折舊，法院審酌後，判宋男應賠償林女9萬元及利息，其餘請求駁回，全案仍可上訴。

女兒忘關水龍頭又拿衛生紙堵排水孔，嘉義租客父親判賠房東9萬。聯合報系資料照
女兒忘關水龍頭又拿衛生紙堵排水孔，嘉義租客父親判賠房東9萬。聯合報系資料照

嘉義 房東 租屋

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