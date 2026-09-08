互疑對方外遇搞曖昧 夫妻爭吵夫竟抱2歲幼女4樓陽台威脅妻

嘉義陳姓男子懷疑妻子外遇，妻子也懷疑丈夫與其他女子有曖昧，夫妻爆發爭吵，卻波及年僅2歲的無辜女兒。陳男竟抱幼女到住處4樓陽台作出危險舉動威脅妻子，嘉義地院依恐嚇危害安全罪判處3月徒刑，可易科罰金。

判決書記載，陳男與妻子陳女，今年6月23日上午因感情問題發生口角，警方獲報前往嘉義縣住處處理。妻子認為丈夫近期情緒不穩，擔心2歲女兒安危，因此請警方將女兒一起帶回派出所。

陳男得知後，當天下午5時29分抱著女兒前往住處4樓陽台，對妻子說「你不要過來」，妻子逐漸靠近時，陳男以腳作勢蹬上陽台圍牆，以可能危及幼女生命、身體安全的舉動恫嚇妻子，讓妻子心生恐懼。

檢警偵辦時一度認為，陳男的行為可能涉及殺害未滿7歲幼童未遂，但陳男否認有傷害女兒的念頭。檢方檢視警方密錄器等證據發現，陳男抱女兒到陽台前，與警方對話時情緒及內容尚屬正常，也不是一開始就站上圍牆，而是在妻子靠近後，才以腳作勢攀爬。

警方趁機從陳男手中將女童救下，並把陳男從圍牆拉下，過程不到10秒，陳男也沒有劇烈反抗。檢方綜合現場情況及陳男事後反應，認為他較可能是不願警方帶走女兒，才以抱著幼女站在陽台及作勢攀爬圍牆等舉動威脅妻子，難以認定具有殺害女兒的犯意，因此依恐嚇危害安全罪起訴。

嘉義地院審酌，陳男僅因夫妻爭執，未能理性處理紛爭，竟將年僅2歲女兒捲入其中，以危險舉動恫嚇妻子；陳男雖未賠償妻子或取得諒解，但犯後坦承犯行，羈押期間有所反省，另考量其家庭、經濟狀況及前科等情形，判處3月徒刑，可易科罰金，仍可上訴。

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