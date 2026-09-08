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賓士男毒駕躲盤查...撞擊機車騎士致腦出血 二審依殺人未遂判6年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子洪志偉去年吸食安非他命開車上路，因紅線違規停車被警方盤查，他擔心毒駕犯行、通緝犯身分曝光，加速逃離且闖紅燈、高速飆駛，先撞上3輛汽車後，再撞擊李姓機車騎士致腦出血送醫撿回一命。一審依殺人未遂罪判刑6年，另依不能安全駕駛罪判5月得易科罰金之刑，案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

洪志偉2025年7月29日下午吸食安非他命後駕車上路，同日15時30分因紅線違規停車被盤查，洪擔心通緝犯身分及施用毒品犯行遭發覺，拒絕下車受檢，逕行駕車駛離。

洪志偉在三重道路沿途闖紅燈、紅燈左右轉、逆向高速行駛，撞擊3輛停等紅燈的車輛，他行經捷運三重國小站前時，見警方仍騎警用機車在後追趕，高速向右變換車道撞擊李，導致顏面、肋骨、頸椎骨折、腦出血等，經送醫急救倖免於難。

洪志偉飯後棄車逃逸，警方逮捕後經採尿送驗，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應。洪坦承毒駕、毀損等犯行，但否認殺人未遂，供稱從監視器影像的勘驗結果，可以知道他不是從後面故意去撞李，他當時真的是被嚇到一直跑，沒有注意才不小心撞到李。

法院勘驗監視器畫面，加上其餘卷證資料，不採信洪志偉的說詞，認為洪為達逃逸目的，執意變換車道而撞擊李致嚴重傷勢，犯罪手段惡性重大，嚴重無視其他用路人駕車權利及路權，顯然欠缺尊重用路人生命安全的觀念。

一審考量洪志偉未和李的家屬達成和解或賠償損失，依殺人未遂罪判刑6年，另依不能安全駕駛罪判5月得易科罰金之刑，案經上訴，高院今駁回上訴，維持一審判決。

男子洪志偉毒駕<a href='/search/tagging/2/賓士' rel='賓士' data-rel='/2/112572' class='tag'><strong>賓士</strong></a>車撞擊李姓機車騎士。本報記者／翻攝
男子洪志偉毒駕賓士車撞擊李姓機車騎士。本報記者／翻攝

賓士 毒駕 殺人未遂

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