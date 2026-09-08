連江縣前秘書長圖利妻舅拿下千萬採購案 貪汙圖利罪起訴

連江縣政前秘書長張龍德涉嫌向妻舅、都市里人公司負責人蕭松年涉借牌投標縣府近2千萬的五都計畫通盤檢討採購案，利用職權護航自家人取得標案，圖利都市里人449萬餘元。台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例公務員對於主管及監督事務圖利、違反政府採購法等起訴張。

檢方今偵結，蕭松年與行人工程公司負責人李宛諭犯政府採購法借用他人名義投標罪，均緩起訴期間2年支付公庫20萬元；行遠國際工程開發公司實際負責人鄧浩、登記負責人郭倩如則均緩起訴1年，支付公庫10萬元。張龍德與妻子蕭若芸被控貪汙收賄部分犯罪嫌疑不足，不起訴。都市里人公司、行遠國際規劃設計公司涉違反政府採購法均不起訴。

連江縣政前秘書長張龍德是縣府幕僚長，今年7月甫退休。連江縣政府在2020年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫通盤檢討」（五都計通檢採購案）預算金額1985萬元採購案，張龍德在同年3月和蕭松年、李宛諭在北市大安區咖啡店見面，涉嫌借用具有都市計畫師的其他公司投標，由蕭出面向鄧違法借用行遠公司名義投標，並以1978萬元得標，並支付19萬7800元借牌費用。

檢方指出，張龍德涉貪汙圖利護航五都計通檢採購案，2020年5月間簽辦此案契約與用印，使行遠規劃公司2020年6月1日與連江縣政府完成簽約程序，並開始採購案履約，且2021年10月加入蕭松年的採購案line群組，收到蕭抱怨承辦機關工務處都計建管科顧姓科長對廠商提出不合理要求等訊息，協助排除履約障礙，以採購案府內推動小組召集人身分，同年11月傳訊息給時任的陳姓工務處長並指示，「以後有關都計通檢公文請經我批示再發」等內容，又口頭交代顧姓科長相關會議、公文由其核閱，並從2022年1月親自主持採購案會議核決公文，干預護航採購案以順利履約。

檢方查出，2022年8月間，張龍德涉要求陳姓工務處長將顧姓科長調離都計建管科科長職務，陳為兼顧機關運作和諧及顧姓科長退休計劃，建議改由劉姓副處長代理處理採購案。張傳訊給蕭松年「已批，不過顧科長又有意見，我原本要退回，為求時效就還是批了，目前正在處理人事調整！」。

檢方指出，都市里人公司違反借牌投標採購案履約價金1978萬元，扣除營業稅、外包睡、人事費等中性成本，張龍德涉嫌圖利都市里人獲得不法利益449萬4820元。不法利益及以繳回的19萬7800元借牌費用建請法院聲請沒收。

連江縣政前秘書長張龍德（左）。記者陳正興／攝影