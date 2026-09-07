進超商跳怪異舞姿 又喝令店員下跪…無業男被判拘役70日

彰化縣陳姓男子為宣洩情緒，到某連鎖超商內跳怪異舞姿，逼兩名店員躲進倉庫，再與店員發生拉扯，再要求店員提供1瓶養樂多請客，還強迫男店員下跪。彰化地方法院審結，依傷害罪、強制罪，判處陳男應執行拘役70日，可上訴。

彰化地檢署檢察官起訴書指出，陳男去年8月間為宣洩情緒，騎機車到某連鎖超市，進入後徒手跳怪異舞姿靠近兩名店員，把他們逼入店內備貨倉庫躲避，後兩人聯手抵抗，遭陳拉扯到倉庫外，導致女店員受有左側手守開放性傷口的傷害。

陳男拿貨架上餅乾扔向兩名店員，並以口渴為由要求提供1瓶養多請客，接著向男店員揮拳並喝令下跪，又強迫兩名店員坐下。其他顧客見狀暗中報警，員警趕到以現行犯逮捕陳男。警詢時，陳男坦承犯行。

彰化地院審酌，陳男不思理性處理自身問題，做出傷害他人的犯行，實有不該，並考量他犯後雖坦承犯行但迄未與兩名被害人達成調解並賠償損失，兼衡他自述大學畢業、無業、家境小康等生活狀況等一切情狀，衡酌他的犯行及責任等犯罪情節，依傷害罪、強制罪，判處陳男應執行拘役70日，可上訴。