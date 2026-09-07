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Toyz挨揍「超派鐵拳」再槓超哥！ 獄中求償205萬「和解破局」

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

實況主Toyz（本名劉偉建）到網紅超哥（本名黃伯超）餐廳用餐，因直播中批評醋飯難吃慘遭超哥及林姓助理痛毆，憤而提告傷害、恐嚇等罪，讓超哥判刑6月定讞、易科罰金18萬元結案。如今，因販毒入獄的Toyz再提民事訴訟，對超哥等人求償205萬元；台北地院今（7）日開庭審理，雙方確定和解破局。

全案源於2024年1月間，Toyz到超哥開設的日式料理店用餐，由於他當場批評醋飯難吃，令超哥不滿被找碴，相約餐廳外談判。不料，超哥竟大打出手，導致Toyz頭部受有撕裂傷及多處挫傷，過程中更恫稱「殺死你」、「如果你一天還在台灣就別想活著」等語。

事後，Toyz憤而對超哥及趁亂動腳的林姓助理提告；北院簡易庭審理，一審判超哥有期徒刑6月、林男2月。對此，Toyz不服判太輕上訴，二審於去（2025）年10月駁回定讞，超哥最終繳交18萬元罰金免關。

Toyz趁勝追擊，透過律師主張他挨揍後無法露面開直播，連續5日事業停擺，再對超哥、林男提起民事訴訟，求償工作損失、精神慰撫金等共205萬元。

對此，超哥的律師質疑，Toyz身為簽約直播主，每月可領有最高費用300萬元，且無法再多領，無論這5天開台與否，都不會影響到這300萬元收入，且Toyz也無法舉證有無其他商業損失，求償工作損害不合理。

北院開庭審理，Toyz先前因販售大麻煙彈遭判刑定讞，目前仍在監服刑，僅委託律師到庭，超哥及林姓助理也委由律師代打，今日確定雙方無和解意願。面對媒體問及雙方和談過程？超哥的律師坦言，因為他前一個月出國不在，未與Toyz方調解。

庭末，法官諭知10月1日續行開庭，預計行最後一次準備程序庭。全案候核辦。

Toyz挨揍「超派鐵拳」頭部受撕裂傷，怒告超哥等人求償205萬元。圖／聯合報系資料照片
Toyz挨揍「超派鐵拳」頭部受撕裂傷，怒告超哥等人求償205萬元。圖／聯合報系資料照片

Toyz 販毒 網紅 恐嚇 黃伯超

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