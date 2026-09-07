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「案到橋頭自然破」橋檢成立10周年 歷任檢察長「回家」慶生

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地檢署自高雄地檢署分出「自立門戶」已滿10年，橋檢日前舉辦署慶暨署誌發表會，法務部主任秘書陳玉萍、高雄高分檢檢察長朱家崎及橋檢歷任檢察長齊聚一堂，見證橋檢10年歷史軌跡。

司法院因應高雄發展，於高雄市橋頭區新設第二所地方法院，橋頭地檢署配合橋頭地院成立，自雄檢分家後於2016年9月1日成立分案，轄區涵蓋高雄市左營、楠梓、岡山、旗山、美濃等北高雄共26個行政區。

今年為橋頭地檢署設立滿10周年，日前橋檢舉辦10周年署慶，法務部主任秘書陳玉萍、高檢署高雄分署檢察長朱家崎，以及引領橋檢走過10年的首任檢察長王俊力（現任台北地檢署檢察長）等歷任檢察長「回家」齊聚，見證篳路藍縷走向輝煌的歷史性時刻。

首任檢察長王俊力回憶當時橋檢草創時間，克服人力短缺及硬體問題，當年開署時寫下的春聯「案到橋頭自然破，船到橋頭自然直」，原本是勉勵同仁，現在回頭看，橋檢成果早已遠超當年的期待。

陳玉萍轉達法務部長肯定，點出橋檢十年來在打詐、緝毒、國土保育乃至於攸關國家安全等重案上的績效，同時並重柔性司法與被害人保護。

橋檢檢察長郭景東說，他提醒檢察官面對每一起案件與訴訟當事人，都要隨時提醒自己「公平一點、客觀一點、慎重一點」，在實踐正義的過程中兼顧人權保障與謹慎態度，全力捍衛司法信譽。

橋檢慶祝10周年署慶，另發表署誌「篳路十載 鑠法橋頭」，歷任檢察長王俊力、莊榮松、洪信旭、鍾和憲與現任檢察長郭景東逐一登台，在署誌簽名，象徵著司法正義與經驗的「世代傳承」。

法務部陳玉萍主任秘書與橋檢郭景東檢察長共同主持，慶祝橋檢成立滿10周年。圖／橋檢提供
法務部陳玉萍主任秘書與橋檢郭景東檢察長共同主持，慶祝橋檢成立滿10周年。圖／橋檢提供

橋檢慶祝10周年署慶，另發表署誌「篳路十載 鑠法橋頭」，歷任檢察長王俊力、莊榮松、洪信旭、鍾和憲與現任檢察長郭景東逐一登台，在署誌簽名，象徵著司法正義與經驗的「世代傳承」。圖／橋檢提供
橋檢慶祝10周年署慶，另發表署誌「篳路十載 鑠法橋頭」，歷任檢察長王俊力、莊榮松、洪信旭、鍾和憲與現任檢察長郭景東逐一登台，在署誌簽名，象徵著司法正義與經驗的「世代傳承」。圖／橋檢提供

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