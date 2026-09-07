赴陸落地招待案判2年6月定讞 土城里長喊冤：講也沒用

新北市土城區青山里長姚韋華3年前涉與中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，邀里長、親友赴中國接受落地招待，遭依「反滲透法」等罪起訴。一審原判無罪，二審逆轉判姚韋華2年6月徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。姚韋華受訪時表示，自己覺得「被冤枉」，但也無奈說「沒辦法啦」、「講也沒用」。

檢調調查，簡安仕2023年間涉嫌接受中國南京市台辦指示及資助，再由姚韋華出面邀約，包括雙北里長及親友共14人赴南京、淮安等地旅遊。團員自行負擔機票費用，其餘食宿、交通等由中方招待，行程中並出現涉及總統、立委選舉的政治性言論。二審認定相關利益與影響投票意向具有對價關係，撤銷一審無罪判決。

高等法院今年2月依「反滲透法」判姚韋華2年6月、簡安仕4年8月，兩人均褫奪公權2年。最高法院日前駁回上訴，判決確定，姚韋華近期將發監執行。

姚韋華受訪時喊冤「被冤枉啊，那沒辦法啦。」至於認為自己冤枉的原因，他沒有進一步說明，只回應「講也沒用啊」。

年底地方選舉將登場，姚韋華被問及是否有交棒規畫或服務熱誠時，僅表示「就沒有選了，沒有了沒有了」。