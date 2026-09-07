推拿師為拿200元電信費掐死八旬母 落網後不認罪…今開庭全認了

台中市林姓推拿師去年4月間，疑酒後為向八旬母親索討200元電信費被拒後，一氣之下掐死母親，犯後向警方自首「我把媽媽殺了」，檢方在去年7月依家暴殺人罪起訴，移審國民法官審理，國民法官今開庭，偵查期間，林供述反覆，但林在前次律見時，向律師坦認檢方起訴犯罪事實，今天開庭時也坦認犯罪。

此案今天開庭，檢方在開審陳述時提到，林男在警詢、偵查期間，僅承認與母親的血緣關係，以及有以雙手打母親，前後供述不一，不過林男律師則提到，林男在前次律見時，已坦認檢方起訴的犯罪事實，檢方也同意，此案符合自首條件，後續審理時，辯方仍詢問林男，以還原當事的案發經過。

審判長指出，此案不爭執事項為林男與母親有血緣關係，林母死亡的結果、林男符合自首條件，以及林男構成累犯條件，爭點則為此案構成殺害直系血親尊親屬罪，抑或是傷害直系血親致死尊親屬罪，將在後續審理查明，檢方也將傳喚此案鑑定死因的法醫曾柏元。

檢警調查，林姓男子是推拿師，與八旬母親在台中市大里區經營按摩店，去年4月間，林男向在家向母親討要200元的電信費，因遭對方拒絕又斥責他一頓，林怒火中燒，先朝母親呼巴掌，還徒手掐脖、摀住口鼻，造成林母缺氧倒地，臉、脖、雙手瘀傷。

林男的楊姓外甥同住該處，聽到有爭吵聲，趕緊聯絡林男妹妹返家察看，發現林母已倒臥地面無生命跡象，送醫不治，林男當日有喝酒，對母親施暴後，曾多次打電話報警，直說「我把媽媽殺了」。

台中地檢署在去年7月偵結，依家暴殺人罪起訴，移請台中地院國民法官審理，合議庭裁定延押迄今。

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