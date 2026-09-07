馬英九案進入司法程序 金溥聰避談：怕有心人做文章

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿遭控為藍白合破局戰犯，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，一審訂10月27日宣判。金今（7）日親赴台北地院出庭，庭後強調若勝訴獲賠將捐做公益；至於被問及馬英九案，金則是未多做評論，僅表示案件已進司法程序。

全案源於2023年10月間，國民黨、民眾黨力拚2024總統大選，考慮以「藍白合」搭檔對抗民進黨候選人，最終合作破局。包括邱毅、王尚智等人批評，時任侯友宜競辦執行長金溥聰提出「開放式民主初選」，背後恐有「美國老爹」授意，意圖護航賴清德當選。

金溥聰不甘受辱，認為邱毅等人發表未經查的不實言論，導致自身名譽權受損，提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。他開庭後接受媒體採訪，強調自己絕非為了錢打官司，而是為了捍衛清白，未來若勝訴獲賠，將在扣除律師費後捐給照顧孤獨老人的「無子西瓜基金會」。

而被問及前總統馬英九案，金溥聰表示，由於案件已經進入司法程序，目前不再多做回應；至於媒體關心馬總統近來身體狀況，他仍未多做評論，直呼怕被有心人做文章，請求記者們諒解。

另恰逢九合一大選，面對近期「藍白合」風波有何看法？金溥聰坦言，如今他已不管政治，但無論從侯友宜選舉到馬英九事件，他始終自認在做對的事、該做的事，對於後續造成一些風波及影響均概括承受，現在和侯友宜則是「好朋友」。