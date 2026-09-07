爺爺昏迷送醫不治…檢方查出2天前遭施暴 起訴孫子涉傷害尊親屬致死罪

基隆市80多歲邱姓老翁今年2月間在家中昏迷送醫，住院13天後死亡。檢察官查出老翁在送醫前兩天，疑遭他的孫子邱男推倒，頭部撞擊地面，邱男還涉嫌毆打爺爺，造成臉部出血及硬腦膜下出血，起訴邱男涉犯過失致死罪，訴請國民法官法庭審理。

檢方起訴指出，邱姓老翁今年2月14日晚上在家中昏迷，他的妻子發現後打119求救。消防人員到達邱家後，用救護車將他送往衛生福利部基隆醫院救治，住院13天後，邱姓老翁因創傷性硬腦膜下出血、呼吸衰竭死亡。

邱姓老翁的女兒對爸爸的死因存疑並報案，檢警查出，邱男過去曾對爺爺施暴，邱姓老翁昏迷的前兩天下午，祖孫在客廳發生口角。邱男用手猛力推邱姓老翁，導致老翁重心不穩往後傾倒後，頭部撞擊地面。邱男還徒手毆打老翁的頭部，造成他的爺臉部多處出血及硬腦膜下出血，兩天後昏迷才被送醫急救，宣告不治。

檢方指出，邱男客觀上可預見頭腦是人體重要且脆弱部位，他的爺爺已經83歲，身體反應、平衡及骨骼肌肉協調能力不佳，若猛推他可能造成重心不穩而跌倒在地，致使頭部受創，猛力毆打爺爺的頭部，也可能造成腦部受創出血，導致死亡結果。

檢方說，邱男雖主觀上無置爺爺於死的故意，仍基於傷害直系血親尊親屬犯意，推倒他的爺爺，並毆打老翁頭部成傷致死，涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，依刑法、國民法官法起訴。