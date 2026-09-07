刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，他涉放高利貸、恐嚇債務人、接受會館負責人郭哲敏招待赴柬埔寨旅遊、出入私人招待所飲宴等，被監察院彈劾。懲戒法院今開庭，受命法官黃麟倫忍不住斥責「你的警察生活很不單純」。

黃建榮被控向李姓友人無息借款一千萬元，再轉借逸居公司負責人答姓女子，收取高額利息340萬元，恐嚇答女要求支票提早兌現；另黃也曾前往八八會館歡唱、接受郭哲敏招待赴柬埔寨旅遊等。

懲戒法院今開庭，受命法官黃麟倫開庭多次強調，懲戒法院審判的是「人格」，與刑事訴訟不一樣，犯什麼罪、判多重不是重點，重點在於公務員是否有失清廉、誠信、謹慎。他直指黃建榮歷來陳述不同，「前後講的不一致」，如此是否有失誠信，請黃自己斟酌。

黃建榮委任律師指出，黃建榮控告答女詐欺，一審已經判處有罪。此時，黃麟倫指出，答女構成詐欺也不代表黃建榮沒有違失，並指警察跟法官一樣兢兢業業、忙於工作，黃也自稱忙於公務，「但我看你不忙阿，一個月薪資10多萬，怎麼有那麼多時間做上千萬的投資？」

律師表示，監察院針對部分違失行為未檢附證據，認為法院應命對方提出，包括借車的時間、車輛廠牌、市價等；黃麟倫再度表示，黃建榮並未爭執借車一事，廠牌、市價這些重要嗎，「難道賓士不可以無償借用，裕隆就可以嗎？」如果公務員清廉，連200元都不該拿。

黃麟倫問黃建榮曾說向李姓友人借錢，再轉借給答女，為何如今改口稱是女友林秋宜借的，並指他的說法與林秋宜不同。黃建榮回答，他一直都是說林秋宜被答女洗腦，請他幫忙借款投資長照，並沒有改變說法。

黃麟倫不埋單，再問黃建榮認為公務員身分不方便，而以女兒名義寫投資計畫書，並由自己擔任代理人，讓答女可以刑事局副局長有投資為名，吸引其他人加入，「公務員可以這樣嗎？你們警政署高官都這樣嗎？如此有符合誠信、清廉、謹慎的要求？」

黃麟倫繼續表示，黃建榮寫「膨風」的投資計畫書，再讓答女拿去對外招攬，「騙了那麼多人，你沒有責任啊？你是刑案辦久了，忘記公務員怎麼做是不是？」法官語畢，黃建榮才緩緩道出「我承認這個案子裡面，我錯了」。

黃麟倫再問黃建榮投資林姓友人，林一個月匯入12萬元到黃的戶頭是否有違失；黃澄清，是胞兄拿退休金投資林，因胞兄憂鬱症、糖尿病行動不便，加上兄嫂感情不好，才會將錢匯入他的戶頭，再由他提現給胞兄。

黃麟倫質疑為何林不直接匯款至胞兄的帳戶，「你當警官30幾年，這樣答辯合理嗎？」黃建榮則回應，哥哥提的方案，他就順著他的意思來辦，他承認不夠謹慎，但他想說只是借帳戶給哥哥，應該沒什麼問題。

關於黃建榮接受招待，與投資商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒去柬埔寨，黃麟倫也說，與客觀上不適當的人出遊，光這樣他就沒辦法接受，「警界倫理是怎麼樣？」黃建榮則回應，他會對柬埔寨好奇，是因為有追緝要犯的需求，且他最終是有付錢的。

黃麟倫侃侃而談，表示黃建榮的說法，與警察大學前校長陳檡文被控接受招待，答辯稱要查白狼情資一樣，且黃也沒有事前報備，庭末向黃說「你的警察生活很不單純」。

刑事警察局前副局長黃建榮。記者林孟潔／攝影