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掐脖砸杯爆打借住女 台中狠男瞎扯跳床摔傷 砸警用電腦二審駁回
台中市沈姓男子因細故暴打借住女子，不僅徒手掐脖、持馬克杯砸人，遭逮後竟瞎扯對方是「穿絲襪跳床摔倒」自殘。沈男被帶回派出所後，更趁隙砸爛警用公務電腦。一審依傷害及毀損公物罪，判7月，得易科；案經上訴，二審認原審判決無誤，予以駁回。
檢警調查，去年1月8日凌晨2時許，沈男在台中市北區太原路住處內與女子發生爭執。沈男徒手毆打女子頭臉、拉扯頭髮、掐住頸部，甚至拿馬克杯及女子的手機狂槌對方背部與頭部。女子的友人因聯繫不上而報警，警方到場聽聞求救聲並要求開門，沈男卻以「吵架」為由拒不配合。
警方入內後發現，女子衣著凌亂，受有頭部挫傷、雙眼瘀血、左眼結膜出血等多處傷勢，隨即將沈男帶回偵辦。
沈男被帶回台中市第二警分局立人所後，趁員警暫時離開偵訊室的空檔，徒手將桌上的公務電腦螢幕與鍵盤全數砸毀，導致設備不堪使用，沈男被依妨害公務等罪送辦。
台中地院審理時，沈男雖坦承砸毀警局電腦，卻矢口否認傷害犯行，他辯稱，女子的傷勢是她自己「穿著絲襪在床上跳躍不慎跌倒」，以及為了誣陷他而故意自殘所致。
一審不採信沈男說詞，認為女子傷勢顯係遭外力拉扯碰撞，且若真為自殘，沈男理應協助就醫或盡速讓警方入內，其辯詞顯屬臨訟卸責。
法官審酌，沈男為累犯，漠視國家公權力且未與被害人達成和解，依傷害罪判刑5月、毀損公務員職務上掌管之物品罪判刑3月，合併應執行7月，得易科罰金。
沈男不服提起上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。
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