快訊

亞運棒球／中華隊名單敲定 古林睿煬傷退補進黃仲翔

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

掐脖砸杯爆打借住女 台中狠男瞎扯跳床摔傷 砸警用電腦二審駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓男子因細故暴打借住女子，不僅徒手掐脖、持馬克杯砸人，遭逮後竟瞎扯對方是「穿絲襪跳床摔倒」自殘。沈男被帶回派出所後，更趁隙砸爛警用公務電腦。一審依傷害及毀損公物罪，判7月，得易科；案經上訴，二審認原審判決無誤，予以駁回。

檢警調查，去年1月8日凌晨2時許，沈男在台中市北區太原路住處內與女子發生爭執。沈男徒手毆打女子頭臉、拉扯頭髮、掐住頸部，甚至拿馬克杯及女子的手機狂槌對方背部與頭部。女子的友人因聯繫不上而報警，警方到場聽聞求救聲並要求開門，沈男卻以「吵架」為由拒不配合。

警方入內後發現，女子衣著凌亂，受有頭部挫傷、雙眼瘀血、左眼結膜出血等多處傷勢，隨即將沈男帶回偵辦。

沈男被帶回台中市第二警分局立人所後，趁員警暫時離開偵訊室的空檔，徒手將桌上的公務電腦螢幕與鍵盤全數砸毀，導致設備不堪使用，沈男被依妨害公務等罪送辦。

台中地院審理時，沈男雖坦承砸毀警局電腦，卻矢口否認傷害犯行，他辯稱，女子的傷勢是她自己「穿著絲襪在床上跳躍不慎跌倒」，以及為了誣陷他而故意自殘所致。

一審不採信沈男說詞，認為女子傷勢顯係遭外力拉扯碰撞，且若真為自殘，沈男理應協助就醫或盡速讓警方入內，其辯詞顯屬臨訟卸責。

法官審酌，沈男為累犯，漠視國家公權力且未與被害人達成和解，依傷害罪判刑5月、毀損公務員職務上掌管之物品罪判刑3月，合併應執行7月，得易科罰金。

沈男不服提起上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

台中市沈姓男子涉傷害女性友人，毀損警用電腦，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage
台中市沈姓男子涉傷害女性友人，毀損警用電腦，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage

台中 台中市 絲襪 頸部 妨害公務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄國中生不服管教跳上背勒老師脖 害老師被控兒少法與傷害

火車上伸手摸陌生女子大腿辯稱誤把大腿當外套 中年男子遭起訴

感情糾紛？她遭當街爆打、脫褲露下體畫面瘋傳 警火速制伏施暴女

藥師對女大生下藥辯「測試藥效」 士林地院裁定羈押禁見

相關新聞

憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

無黨籍立委高金素梅涉貪起訴，高金的助理張俊傑被控詐領助理費、補助款，偵查中羈押禁見，今年6月9日移審裁定以1000萬元交保、施以科技監控；檢方一度聲請撤銷交保處分，指張「經濟條件遠非一般常人可比擬」，且有逃亡高度可能，但被法院駁回。

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，他涉放高利貸、恐嚇債務人、接受會館負責人郭哲敏招待赴柬埔寨旅遊、出入私人招待所飲宴等，被監察院彈劾。懲戒法院今開庭，受命法官黃麟倫忍不住斥責「你的警察生活很不單純」。

掐脖砸杯爆打借住女 台中狠男瞎扯跳床摔傷 砸警用電腦二審駁回

台中市沈姓男子因細故暴打借住女子，不僅徒手掐脖、持馬克杯砸人，遭逮後竟瞎扯對方是「穿絲襪跳床摔倒」自殘。沈男被帶回派出所後，更趁隙砸爛警用公務電腦。一審依傷害及毀損公物罪，判7月，得易科；案經上訴，二審認原審判決無誤，予以駁回。

藍白合吵3年⋯稱金溥聰效忠美國主子 邱毅挨告反批：民主素養有問題

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。台北地院今（7）日開庭審理，金、邱親自現身出庭，雙方激烈交鋒；庭訊歷時逾1小時，全案辯論終結，一審訂10月27日宣判。

爺爺昏迷送醫不治 檢方查出2天前遭施暴 起訴孫子涉傷害尊親屬致死罪

基隆市80多歲邱姓老翁今年2月間在家中昏迷送醫，住院13天後死亡。檢察官查出老翁在送醫前兩天，疑遭他的孫子邱男推倒，頭部撞擊地面，邱男還涉嫌毆打爺爺，造成臉部出血及硬腦膜下出血，起訴邱男涉犯過失致死罪，訴請國民法官法庭審理。

張俊傑認3「輕罪」不認貪汙重罪棄保潛逃 法院加告「這1條」罪

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，高金的「核心」助理張俊傑以1000萬元交保加科技監控，但張破壞電子手環棄置在台北市大安森林公園棄保潛逃。張本月1日出庭除對罪質重的貪汙詐領公有財物罪否認犯罪，已認多個輕罪，對張破壞、丟棄電子手環的行為，法院已對張告發毀損公物罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。