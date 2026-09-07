彰化男騎車摔成植物人 家屬提國賠遭駁

莊姓男子騎車經彰化縣秀水鄉雅興街一處坑洞後人車倒地，經治療仍呈植物人狀態，家屬請求國賠。彰院認定男子因自身疾病引起腦出血致失控自摔，非道路管理欠缺所致，駁回聲請。

根據彰化地方法院判決書，家屬主張，莊姓男子111年6月騎機車行經彰化縣秀水鄉雅興街坑洞人車倒地，因而受有大腦創傷性出血及左手、雙腳受傷，經治療後意識仍無法清醒，呈植物人狀態，控訴道路管理機關彰化縣政府疏於維護，導致莊男受傷，求償新台幣855萬餘元。

彰化縣政府認為，事故是莊姓男子自體性高血壓引起腦出血所致，與道路設置或管理有無欠缺沒有相當因果關係。

彰化地院表示，勘驗後方車輛行車記錄器畫面等，莊姓男子倒地後血漬距離坑洞長達12.3公尺，莊男於車輛上下震動之際，未有雙腳踩踏路面等維持平衡動作，車輛也無明顯偏移，顯見不影響莊男車輛控制。

法官並依醫院鑑定報告，莊男右側貝殼核出血合併腦室內出血，為典型高血壓出血位置，外傷性腦出血很少在此位置，再參酌其人車倒地前，身體隨車頭歪斜角度軟倒於地，未有將車頭拉回等動作，認定是自身疾病高血壓引起腦出血，致車輛失控自摔，非因道路設置或管理欠缺所致，駁回國賠請求。可上訴。