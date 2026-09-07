憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

高金素梅的助理張俊傑。聯合報系資料照 無黨籍立委高金素梅涉貪起訴，高金的助理張俊傑被控詐領助理費、補助款，偵查中羈押禁見，今年6月9日移審裁定以1000萬元交保、施以科技監控；檢方一度聲請撤銷交保處分，指張「經濟條件遠非一般常人可比擬」，且有逃亡高度可能，但被法院駁回。

據指出，昨天深夜承審法官接到張俊傑電子手環電量過低的示警，隨即依照定位在今凌晨0時趕到大安森林公園與警員會合，於凌晨1時許在公園花圃找到已被張俊傑破壞的電子手環，今隨即對張發布通緝，通緝期間至2059年1月21日。

檢方之前向法院聲請撤銷張俊傑交保處分表示，張於羈押訊問時對自身財力隱瞞，他在2009年1月1日至2024年6月30日透過女兒雲雅舜以「收回國外存款」、「收回國外貸款」名義自香港匯回美元373萬5277.95元、約1億2000萬元台幣。

此外，張俊傑2017年1月17日至2月20日透過胞妹張碧琴以「環球轉帳」自香港匯回港幣共388萬2600元，再於2021年4月13、16、23日及5月3、7日，透過同案被告高智偉以「視聽收入」、「收回對外貸款」、「贍家匯款」名義將合計美元12萬4817元結售為新台幣，經濟條件遠非一般常人可比擬。

檢方還表示，高金素梅等人起訴後，國台辦曾公開發布新聞稿表示是「政治打壓」，且從張俊傑偵查中所述，原住民多族群文化交流會曾於「八八風災」期間接受國台辦捐贈人民幣2000萬元款項，張曾受邀去北京奧運參加開幕式，可知與大陸官方密切，有逃亡的高度可能。

檢方認為，張俊傑2026年2月10日於檢調搜索時拒不開門，且嘗試與高金素梅聯繫，甚至將本案轉告給立法委員羅智強，企圖以輿論影響辦案，他現在還是高金的公費助理，若具保在外，無法期待私下不會與人勾串。

檢方聲請說，高金素梅對所涉的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，張在偵查中也撇清高金素梅有所涉入，與客觀事證不相符。

檢方認為，審酌高金素梅遭搜索時第一時間便通知張俊傑，高金對此解釋「我想讓辦公室的人知道我家裡被搜索，我也只有傳給張俊傑，我第一個想到就是張俊傑」，案子起訴後，高金素梅在臉書上仍對張俊傑極力推崇，張顯有迴護高金的行為，原交保處分應予撤銷。

不過，合議庭審查認為，依起訴書，張俊傑犯罪所得為1518萬923元已經裁定准予扣押1602萬2790元在案，諭知張以1000萬元交保，佐以三限、科技設備監控、派出所定期報到，已能相當程度掌握張的行蹤，原處分沒有輕重失衡。

裁定說，原處分法官依案件進行程度及卷內事證，考量檢察官已於偵查中詳為調查，取得相關書、物證及證人證言，張俊傑影響證人、同案被告而導致案情隱晦不明的危險性已大幅降低，張雖有羈押原因、但無羈押必要，1000萬元交保處分應予維持，還裁定不得抗告。