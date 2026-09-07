快訊

亞運棒球／中華隊名單敲定 古林睿煬傷退補進黃仲翔

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/高金素梅' rel='高金素梅' data-rel='/2/116912' class='tag'><strong>高金素梅</strong></a>的助理<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>。聯合報系資料照
高金素梅的助理張俊傑。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅涉貪起訴，高金的助理張俊傑被控詐領助理費、補助款，偵查中羈押禁見，今年6月9日移審裁定以1000萬元交保、施以科技監控；檢方一度聲請撤銷交保處分，指張「經濟條件遠非一般常人可比擬」，且有逃亡高度可能，但被法院駁回。

據指出，昨天深夜承審法官接到張俊傑電子手環電量過低的示警，隨即依照定位在今凌晨0時趕到大安森林公園與警員會合，於凌晨1時許在公園花圃找到已被張俊傑破壞的電子手環，今隨即對張發布通緝，通緝期間至2059年1月21日。

檢方之前向法院聲請撤銷張俊傑交保處分表示，張於羈押訊問時對自身財力隱瞞，他在2009年1月1日至2024年6月30日透過女兒雲雅舜以「收回國外存款」、「收回國外貸款」名義自香港匯回美元373萬5277.95元、約1億2000萬元台幣。

此外，張俊傑2017年1月17日至2月20日透過胞妹張碧琴以「環球轉帳」自香港匯回港幣共388萬2600元，再於2021年4月13、16、23日及5月3、7日，透過同案被告高智偉以「視聽收入」、「收回對外貸款」、「贍家匯款」名義將合計美元12萬4817元結售為新台幣，經濟條件遠非一般常人可比擬。

檢方還表示，高金素梅等人起訴後，國台辦曾公開發布新聞稿表示是「政治打壓」，且從張俊傑偵查中所述，原住民多族群文化交流會曾於「八八風災」期間接受國台辦捐贈人民幣2000萬元款項，張曾受邀去北京奧運參加開幕式，可知與大陸官方密切，有逃亡的高度可能。

檢方認為，張俊傑2026年2月10日於檢調搜索時拒不開門，且嘗試與高金素梅聯繫，甚至將本案轉告給立法委員羅智強，企圖以輿論影響辦案，他現在還是高金的公費助理，若具保在外，無法期待私下不會與人勾串。

檢方聲請說，高金素梅對所涉的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，張在偵查中也撇清高金素梅有所涉入，與客觀事證不相符。

檢方認為，審酌高金素梅遭搜索時第一時間便通知張俊傑，高金對此解釋「我想讓辦公室的人知道我家裡被搜索，我也只有傳給張俊傑，我第一個想到就是張俊傑」，案子起訴後，高金素梅在臉書上仍對張俊傑極力推崇，張顯有迴護高金的行為，原交保處分應予撤銷。

不過，合議庭審查認為，依起訴書，張俊傑犯罪所得為1518萬923元已經裁定准予扣押1602萬2790元在案，諭知張以1000萬元交保，佐以三限、科技設備監控、派出所定期報到，已能相當程度掌握張的行蹤，原處分沒有輕重失衡。

裁定說，原處分法官依案件進行程度及卷內事證，考量檢察官已於偵查中詳為調查，取得相關書、物證及證人證言，張俊傑影響證人、同案被告而導致案情隱晦不明的危險性已大幅降低，張雖有羈押原因、但無羈押必要，1000萬元交保處分應予維持，還裁定不得抗告。

張俊傑 交保 檢察官 高金素梅 監控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年

藥師對女大生下藥辯「測試藥效」 士林地院裁定羈押禁見

女藝人不忍了！遭性侵聲請「訴訟參與」直球對決龔益霆 法官准了

淡水藥師涉對女工讀生下藥 士檢漏夜偵訊今晨聲押禁見

相關新聞

憂張俊傑「經濟條件佳」恐逃亡 檢察官曾聲請撤銷交保但遭駁回

無黨籍立委高金素梅涉貪起訴，高金的助理張俊傑被控詐領助理費、補助款，偵查中羈押禁見，今年6月9日移審裁定以1000萬元交保、施以科技監控；檢方一度聲請撤銷交保處分，指張「經濟條件遠非一般常人可比擬」，且有逃亡高度可能，但被法院駁回。

藍白合吵3年⋯稱金溥聰效忠美國主子 邱毅挨告反批：民主素養有問題

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅、蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。台北地院今（7）日開庭審理，金、邱親自現身出庭，雙方激烈交鋒；庭訊歷時逾1小時，全案辯論終結，一審訂10月27日宣判。

掐脖砸杯爆打借住女 台中狠男瞎扯跳床摔傷 砸警用電腦二審駁回

台中市沈姓男子因細故暴打借住女子，不僅徒手掐脖、持馬克杯砸人，遭逮後竟瞎扯對方是「穿絲襪跳床摔倒」自殘。沈男被帶回派出所後，更趁隙砸爛警用公務電腦。一審依傷害及毀損公物罪，判7月，得易科；案經上訴，二審認原審判決無誤，予以駁回。

張俊傑認3「輕罪」不認貪汙重罪棄保潛逃 法院加告「這1條」罪

台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，高金的「核心」助理張俊傑以1000萬元交保加科技監控，但張破壞電子手環棄置在台北市大安森林公園棄保潛逃。張本月1日出庭除對罪質重的貪汙詐領公有財物罪否認犯罪，已認多個輕罪，對張破壞、丟棄電子手環的行為，法院已對張告發毀損公物罪。

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

刑事局前副局長黃建榮捲入「八八會館案」被拔官，他涉放高利貸、恐嚇債務人、接受會館負責人郭哲敏招待赴柬埔寨旅遊、出入私人招待所飲宴等，被監察院彈劾。懲戒法院今開庭，受命法官黃麟倫忍不住斥責「你的警察生活很不單純」。

土城通緝犯超商遇警盤查頑抗 送醫再鑽X光室醫護通道脫逃未遂判11月

新北市一名遭台北地方法院通緝的洪姓男子，去年10月10日晚間18時許在土城某超商休息區內遇警盤查，因擔心通緝身分曝光拒捕與員警激烈拉扯，後來又因拉扯中造成手部脫臼被送往板橋亞東醫院治療。但洪男仍不安分。趁獨自在X光室內、員警在外戒護時，認為有機可趁，自X光室內醫護人員專用通道逃跑，所幸遭員警及時發現壓制逮回。新北地方法院依妨害公務罪、強暴脫逃未遂罪，共判洪男11月徒刑，其中前者4月徒刑部分可易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。