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藍白合吵3年⋯稱金溥聰效忠美國主子 邱毅挨告反批：民主素養有問題

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，不滿被指稱為「藍白合破局戰犯」，對前立委邱毅蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑、媒體人王尚智提告求償各100萬元，另刊登判決全文3月。台北地院今（7）日開庭審理，金、邱親自現身出庭，雙方激烈交鋒；庭訊歷時逾1小時，全案辯論終結，一審訂10月27日宣判。

全案源於2023年10月間，國民黨、民眾黨力拚2024總統大選，考慮以「藍白合」搭檔對抗民進黨候選人，雙方卻對於如何產出最強候選人產生歧見，時任侯友宜競辦執行長金溥聰提出「開放式民主初選」遭白營反對，最終未能達成共識，合作破局。

包括邱毅、王尚智等人上節目評論，認為金溥聰出策背後可能有「美國老爹」授意，意圖護航賴清德當選，還稱金授意放出民眾黨不分區立委的假民調。對此，金不甘受辱，認為邱等人發表未經查的不實言論，導致自身名譽權受損，提告求償各100萬元。

金溥聰出庭表示，柯文哲當初在藍白第一次協商會議前，曾公開希望國民黨提出相關方案，他也因此找上台大、政大等法政專家商議，決定以開放式民主初選制度決勝，事後也獲侯友宜同意，並非他個人隨意提出。

至於假民調一案，金溥聰的律師指出，邱毅稱曾向媒體人毛嘉慶查證有無此事，但毛僅回稱「有可能」；後來作證經法院詢問，毛也明確答稱「沒有」，證實此事無從考證。此外，邱稱金效忠美國主子，還形容金為明末太監魏忠賢等，均已逾越合理評論範圍。

邱毅則反擊稱，美國「開放式民主初選」制度在台從未成功實施，過去只有新黨嘗試過，新黨也因此「由盛轉衰」。他痛批，金自稱熟知台灣選舉卻提出此方式，自然會引來批評，金也應受各界監督，若這樣就認為是侵權，那金的民主素養「大有問題」。

邱毅也大酸，有關假民調由金溥聰流出一事，輿論圈早已流傳，且他向毛嘉慶查證時，對方曾回稱「當然有可能」，加上金溥聰綽號「金小刀」，屬於負面名詞卻是社會評價，毛若因恐懼而在作證時語帶保留，也相當合理。

邱毅庭末表示，金溥聰曾任黨政高官，權力愈大，對於不同意見批評的包容心當然要愈大；其餘蔡正元、王尚智、蕭旭岑等人律師亦主張為合理評論，請求免賠。庭訊歷時逾1小時，全案辯論終結，一審訂10月27日上午10時宣判。

前立委邱毅今赴北院出庭，痛批金溥聰「民主素養有問題」。記者謝亞庭／攝影
前立委邱毅今赴北院出庭，痛批金溥聰「民主素養有問題」。記者謝亞庭／攝影

前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。記者謝亞庭／攝影
前國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。記者謝亞庭／攝影

藍白合 邱毅 金溥聰 侯友宜 蕭旭岑 蔡正元

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