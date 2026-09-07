張俊傑認3「輕罪」不認貪汙重罪棄保潛逃 法院加告「這1條」罪

高金素梅的助理張俊傑。聯合報系資料照 台北地院審理無黨籍立委高金素梅涉貪案，高金的「核心」助理張俊傑以1000萬元交保加科技監控，但張破壞電子手環棄置在台北市大安森林公園棄保潛逃。張本月1日出庭除對罪質重的貪汙詐領公有財物罪否認犯罪，已認多個輕罪，對張破壞、丟棄電子手環的行為，法院已對張告發毀損公物罪。

檢方起訴指控，張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案情，涉案罪名包括貪汙、公司法、詐欺、違反醫材法，檢方對張求處16年以上有期徒刑。

張俊傑本月1日出庭以狀子答辯，除了詐領公費助理費所涉的貪汙詐領公有財物罪名之外，對其餘3個輕罪罪名認罪，張俊傑稱，部分公費助理薪資給自費助理用於國會辦公室相關支出，主張不涉嫌貪汙。

據表示，昨天承審法官收到科控的低電量告警，因為透過監控系統比較能掌握定位，所以出動與員警一起去找張俊傑，最後與員警發現已遭破壞手環，除對張發布通緝，另對張提出毀損公務罪的告發。

台北地院審理高金素梅案，受命法官上月25日、28日、本月1行準備程序，目前有多名被告對違法進口快篩違反醫療器材管理法認罪，10月27日下午將傳喚高金素梅庭。