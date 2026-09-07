土城通緝犯超商遇警盤查頑抗 送醫再鑽X光室醫護通道脫逃未遂判11月

新北市一名遭通緝的洪姓男子，去年在超商休息區內遇警盤查，因擔心通緝身分曝光拒捕與員警激烈拉扯，後來又在送醫治療期間，企圖自X光室內醫護人員專用通道逃跑，新北地院依妨害公務罪、強暴脫逃未遂罪，共判他11月徒刑。圖／示意圖，非當事人、地，聯合報系資料照 新北市一名遭台北地方法院通緝的洪姓男子，去年10月10日晚間18時許在土城某超商休息區內遇警盤查，因擔心通緝身分曝光拒捕與員警激烈拉扯，後來又因拉扯中造成手部脫臼被送往板橋亞東醫院治療。但洪男仍不安分。趁獨自在X光室內、員警在外戒護時，認為有機可趁，自X光室內醫護人員專用通道逃跑，所幸遭員警及時發現壓制逮回。新北地方法院依妨害公務罪、強暴脫逃未遂罪，共判洪男11月徒刑，其中前者4月徒刑部分可易科罰金。

判決指出，洪男案發日晚間18時25分許，在新北市土城區某超商內休息區，遭蔡姓、周姓員警盤查，洪男為免通緝犯身分暴露，徒手抗拒逮捕，與周員發生激烈拉扯，以強暴方式妨害員警執行職務，使周員有右膝挫傷、雙前臂一度化學性灼傷。

待員警費九牛二虎之力將其逮捕，洪男又稱在拉扯過程中手部脫臼，於是由張姓員警等人於同日21時許，戒護洪男前往亞東醫院就醫。不料人在醫院X光室內的洪男，見員警均在X光室外等候而有機可趁，擅自循X光室內醫護人員通道，往大門方向逃跑。

所幸張員等員警當時發現X光室內傳出不明聲響，立刻上前查看，只見醫護人員向員警表示「他出去了」，員警於是衝進X光室內追趕。此時，洪男已移動至X光室內的醫護人員通道站在門邊，一名見義勇為的醫護人員抓住其手腕質問「你幹嘛？」隨後多名醫護人員及員警一擁而上，將洪男共同壓制在地。過程中因洪男再度拒捕與張員拉扯，造成張員左腕擦傷。