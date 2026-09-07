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曾任廉政署南調組長 資深檢察官高大方退休轉戰律師與子並肩執業

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

廉政署南調組2011年7月成立時的首任組長高大方，今年7月自高檢署高雄分署檢察官退休後轉換跑道，與律師兒子高維宏加入前資深法官洪培睿創辦的睿麗聯合法律事務所合署律師擔任合署律師，父子檔聯手執業，期盼以30多年實務經驗，繼續實踐司法正義。

高大方為司法官訓練所（現司法官學院）31期結業，曾任雄檢檢察官，以及台北地檢署、高雄地檢署主任檢察官。

2011年7月法務部廉政署成立時，有多年黑金案件承辦經驗的高大方獲選，接任廉政署南部地區調查組首任組長，負責嘉義以南及澎湖、台東等縣市的廉政、貪瀆案件，並在南調組草創之初，建立制度讓南調組轄下政風、廉政同仁迅速上手。

任職南調組長5年多時間，高大方與同仁共同努力，偵破不少矚目貪瀆案，如高雄市眷村拆遷補助詐領案、高雄市前、後任建管處副處長收賄案，前高雄地檢署檢察官井天博貪瀆案，辦案績效備受肯定。

當年南調組草創初期的廉政官，有不少人也獲提攜，分散在各中央部會、六都局處擔任政風要職，也有檢察官高升檢察長。

今年7月，高大方申請退休，卸下30多年司法官工作，同時開啟職涯新頁，退休後轉換跑道，與擔任律師的兒子高維宏共同執業，父子倆並在今年9月加入前法官洪培睿創辦的睿麗聯合法律事務所擔任合署律師，預計9月12日正式開幕。

從司法官轉任律師，高大方笑說「壓力很大」，不過，超過30年的司法資歷與黑金肅貪經驗，是他最大的後盾，現在與兒子並肩作戰，會繼續實踐心中的司法正義。

曾任廉政署南調組首任組長的資深檢察官高大方，今年退休後轉戰跑道，將與律師兒子共同執業。圖／取自睿麗聯合法律事務所網站
曾任廉政署南調組首任組長的資深檢察官高大方，今年退休後轉戰跑道，將與律師兒子共同執業。圖／取自睿麗聯合法律事務所網站

廉政署 檢察官 退休 律師

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