違法吸金2.5億…昔「房仲金童」遭重判 卻驚傳因流感猝逝

曾經涉嫌非法吸金2.5億元的「房仲金童」賴冠翟，今年6月才遭法院重判12年半，日前卻驚傳因為流感猝逝，風光一時的人生就此落幕。圖／民眾提供 曾經登上財經雜誌「房仲金童」賴冠翟，涉嫌以投資房地產保證獲利為誘餌，在宜蘭家鄉非法吸金逾2.5億元，坑殺昔日恩師鄉親至少30人，賴男案發後棄保潛逃長達7年，去年底落網，今年6月遭法院重判12年半，未料日前感染A型流感送醫，隔天因心肌梗塞病逝，昔日顯赫一時的房仲金童落得如此下場，地方議論感嘆。

據了解，賴冠翟8月27日病逝，預計明天舉行告別式，其靈堂前可見遺照，鮮花、水果等供品。判決出爐才3個月，全案仍在上訴中，他的人生卻已經畫下休止符。

46歲賴冠翟早年在房仲界頗具知名度，聲稱半年能創造2億元業績。他自2014至2017年間，利用成功投資形象向親友大舉募資，檯面上風光，實際早有財務缺口，他經常開出遠高於市場行情的條件，甚至承諾投入100萬可在25天內獲利45萬，換算年報酬率高達657%，遠超法定上限。

被害人因誤信其頭銜，紛紛加碼投入或介紹親友，導致陷入資金黑洞。經司法調查，30名受害者投資金額從數十萬元到數千萬元不等，超過半數至今血本無歸，其中一名林姓被害人交付的1200多萬元更全數打水漂，賴男違法吸金規模龐大、犯罪所得破億，嚴重侵害民眾財產並衝擊國內金融秩序。

賴男在2018年案發棄保潛逃後，南下屏東藏匿，化名「沈文」並假冒新加坡律師與建築師，打著推動校園慈善與教育公益的幌子，再度向教師及家長吸金詐騙，傳出20多人受害、損失超過2000萬元，直到去年底，潛逃7年的賴男才被警方逮捕並押解回宜蘭。

法官審酌賴男犯案時間長、受害人數眾多，嚴重妨害經濟安定並助長投機風氣，雖然他坦承犯行，但危害程度重大，今年6月重判有期徒刑12年6月，並沒收、追徵未扣案犯罪所得1億3000餘萬元。