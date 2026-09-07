盜取PayEasy會員、聯手詐團下單逾5百萬元禮券 駭客詐欺起訴

康訊數位整合公司架設的企業福利網平台（PayEasy）遭盜取帳戶、下單購買價值逾5百萬元的電子禮券。全案由康訊公司報案提告後檢警查出鄭姓男子以駭客程式侵入平台盜取會員帳號，並交付詐團，讓詐團刷被害人信用卡買電子禮券。台北地檢署偵結，依詐欺等罪嫌起訴鄭男。

起訴指出，2026年3月25日，鄭男涉嫌在住處用駭客程式侵入PayEasy，盜取平台會員帳戶，用帳戶內福利金點數在平台下單購買電子禮券共42萬9643元，並轉售獲利。2026年5月20日起，鄭男涉嫌聯手「假交友」詐騙集團，詐團成員先引導被害人匯款到PayEasy帳戶，鄭男再用駭客程式盜取帳戶、下單購買電子禮券共計13萬1965元，並轉交給詐團花用消費。

檢方追查，鄭男與詐團手法再翻新，2026年6月1日起，鄭男涉嫌負責以駭客程式盜取PayEasy帳戶給詐團，詐團成員接手後，以「假員警」詐騙被害人交付的信用卡資料，直接在平台刷卡下單，購買共計447萬3710元的電子禮券，並隨即使用消費。

檢方認定，鄭男涉犯刑法詐欺取財、無故侵入他人電腦相關設備取得及變更電磁紀錄罪，及違反洗錢防制法洗錢罪，依法起訴。