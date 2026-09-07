基隆8旬翁昏迷13天不治 孫子涉推倒毆頭遭起訴

基隆市83歲邱姓老翁2月間昏迷送醫，治療13天不治，檢警查出邱翁的孫子邱姓男子，涉嫌推倒並毆打邱翁頭部致死，檢察官日前偵查終結，依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌起訴邱男。

基隆地檢署起訴書指出，邱男與邱翁同住在基隆市，邱男於2月12日下午4時許至5時許，在住居所客廳與邱翁發生衝突，邱男徒手猛力推擠邱翁，致邱翁重心不穩朝後倒地，頭部因而撞擊地面。

邱男並徒手毆打邱翁頭部，造成邱翁臉部出血與創傷性硬腦膜下出血，邱翁2月14日晚間被黃姓妻子發覺昏迷隨即報警處理，晚間9時42分送往衛生福利部基隆醫院救治，但邱翁因創傷性硬腦膜下出血、呼吸衰竭，於2月27日凌晨1時5分死亡。

檢察官偵查後，認定邱男涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，8月18日對邱男提起公訴。由於案件符合國民法官法規定，全案依法移請基隆地方法院國民法庭審理。