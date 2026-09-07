蘇巧慧家族煉金疑雲 民眾黨議員參選人告發龔明鑫、王美花貪汙圖利

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被質疑家族煉金，民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、邸聖德告發時任國發會、經濟部首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。

民眾黨日前揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金、違法搬錢，蘇貞昌女兒、蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的「曠世智能」公司拿國發會、經濟部補助共計逾2000萬元。新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、邸聖德至台北地檢署批官員護航包庇違法，告發時任首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。

民眾黨立法院黨團今年5月開記者會直指蘇巧慧家族煉金，2021年8月24日蘇巧純接任「曠世智能」董事兼任營運長，2022年蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能獲得國發基金天使投資1999萬9000元；2024年曠世智能再獲得經濟部商業發展署補助120萬元。民眾黨今年6月間赴監察院告發，蘇巧慧胞妹在父親蘇貞昌任行政院長期間，接連獲政府千萬補助違反利益迴避。

議員參選人陳語倢直指，龔明鑫、王美花是蘇貞昌提拔的愛將，王美花從擔任常務次長到政務次長、經濟部長，龔明鑫是政務委員到國發會主委，質疑這2位難道不知道蘇巧純是蘇貞昌的女兒？不知道蘇巧純是蘇巧慧的妹妹嗎？能否合理懷疑蘇巧純可以拿到國發會、經濟部的補助，是有人裡應外合？身分上不用被揭露，國家公帑搬錢給蘇巧純。

議員參選人陳怡君譴責蘇巧慧家族拿了2000多萬補助，「蘇巧慧出來回答不要再躲，不然有什麼資格擔任新北市長」。議員參選人邸聖德指出，國發基金補助1999萬9000元，差1000元規避公開審查，難道覺得這已經利益迴避？ 蘇巧慧避而不答、一聲不吭，蘇巧慧要洗的人設是不會犯錯、不會承認。

邸聖德今提及前總統陳水扁女兒陳幸妤2008年點名「蘇貞昌沒拿到錢嗎？」。邸聖德說，「蘇巧慧現在是鎂光燈焦點，要不要幫爸爸回答，蘇貞昌沒有拿陳水扁的錢？」