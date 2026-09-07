鐵道局人事專員鑽漏洞 申請補休33小時詐欺得利 緩起訴支付公庫3萬元

交通部鐵道局簡姓人事專員涉嫌利用差勤管理系統後台漏洞，新增不實加班時間申請補休33小時，換算時薪共10215元，又擅自以主管權限變更差假紀錄。台北地檢署今偵結，考量已用其他加班時數充抵，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴指出，簡姓專員2018年起在鐵道局擔任人士專員，為具有法定職務權限的公務員，2023年12月至2025年4月間，涉嫌在鐵道局人事室登入差勤管理系統，以管理者身分刪改差假，又利用不會記載匯入人員帳號的後台漏洞，以不實差勤紀錄的txt檔，虛偽新增不實加班時間，申請33小時補休，薪資核算10215元。2024年12月30日登入差勤系統後，未經授權擅自切換成主管身分刪除自己的出差補修紀錄及變更差假假別、日數等電磁紀錄。

檢方依鐵道局員工加班費管制要點、申報加班歷程記錄及請假紀錄等等證據，認定簡姓專員涉犯刑法詐欺得利、偽變準公文書、無故變更公務機關電腦的電磁紀錄罪。檢方審酌簡姓專員無前科，一時失慮罹犯刑章，犯後自白態度良好，且所獲得的加班補休不法利益，已用其他真實加班補休時數充抵，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫3萬元。