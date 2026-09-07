快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道局人事專員鑽漏洞 申請補休33小時詐欺得利 緩起訴支付公庫3萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

交通部鐵道局簡姓人事專員涉嫌利用差勤管理系統後台漏洞，新增不實加班時間申請補休33小時，換算時薪共10215元，又擅自以主管權限變更差假紀錄。台北地檢署今偵結，考量已用其他加班時數充抵，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

緩起訴指出，簡姓專員2018年起在鐵道局擔任人士專員，為具有法定職務權限的公務員，2023年12月至2025年4月間，涉嫌在鐵道局人事室登入差勤管理系統，以管理者身分刪改差假，又利用不會記載匯入人員帳號的後台漏洞，以不實差勤紀錄的txt檔，虛偽新增不實加班時間，申請33小時補休，薪資核算10215元。2024年12月30日登入差勤系統後，未經授權擅自切換成主管身分刪除自己的出差補修紀錄及變更差假假別、日數等電磁紀錄。

檢方依鐵道局員工加班費管制要點、申報加班歷程記錄及請假紀錄等等證據，認定簡姓專員涉犯刑法詐欺得利、偽變準公文書、無故變更公務機關電腦的電磁紀錄罪。檢方審酌簡姓專員無前科，一時失慮罹犯刑章，犯後自白態度良好，且所獲得的加班補休不法利益，已用其他真實加班補休時數充抵，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，支付公庫3萬元。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

鐵道 補休 詐欺 加班費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

新聞中的法律／補休期限 須經勞雇協商

京華城弊案二審8日開庭 先審政治獻金案

陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

相關新聞

蘇巧慧家族煉金疑雲 民眾黨議員參選人告發龔明鑫、王美花貪汙圖利

民眾黨日前揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金、違法搬錢，蘇貞昌女兒、蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的「曠世智能」公司拿國發會、經濟部補助共計逾2000萬元。新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、邸聖德至台北地檢署批官員護航包庇違法，告發時任首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。

鐵道局人事專員鑽漏洞 申請補休33小時詐欺得利 緩起訴支付公庫3萬元

交通部鐵道局簡姓人事專員涉嫌利用差勤管理系統後台漏洞，新增不實加班時間申請補休33小時，換算時薪共10215元，又擅自以主管權限變更差假紀錄。台北地檢署今偵結，考量已用其他加班時數充抵，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

影／看假表得繳鑑賞費…仿市價300萬RM名表只賣3萬 侵權破億9人落網

刑事局智財大隊近日破獲一起大型跨區販售仿冒名表集團案，逮捕劉姓男子等9人到案，查扣仿冒Rolex、Richard Mille等精品名表86支，估算侵權市值逾1億元，該集團以竹北旗艦店為營運中心，兼作倉儲與改造工廠，從對岸進口仿表後，在北中南多地設立加盟據點，規模化經營假表產業鏈，客人要買需先付1000元至2000元不等「鑑賞費」，警方依違反商標法等罪嫌，將全案9人函送檢方偵辦。

勞工摔傷求償262萬 法官查出解開安全帶 判雇主僅再賠9萬醫療費和工資

林男在工地作業時未使用安全帶，不慎從3.5公尺高空作業車墜落受傷，向雇主求償262萬多元。法官審理後，指職災補償採無過失責任主義，依事證判雇主應賠償醫療費及工資補償9萬多元。但雇主有提供安全帶難認有過失，不用賠償看護費、勞動能力減損及慰撫金。全案可上訴。

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

父親過世後，一紙自書遺囑讓一家人對簿公堂。 台中一名老翁生前親筆立下遺囑，將經營的公司權益安排交給同居女友，並指定女友之子為遺囑執行人。此舉引發親生子女強烈不滿，控訴父親生前遭到精神控制、離間親子關係，且字跡歪斜疑似失智，向法院訴請遺囑無效。 遺囑執行人隨後提起「確認遺囑真正」之訴。台中地院審理後，不僅根據醫院診斷紀錄確認老翁立囑時意識清楚，更發現了一個關鍵的財產布局細節，最終逆轉打臉子女，判決遺囑完全有效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。