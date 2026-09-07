影／看假表得繳鑑賞費…仿市價300萬RM名表只賣3萬 侵權破億9人落網

刑事局智財大隊近日破獲一起大型跨區販售仿冒名表集團案，逮捕劉姓男子等9人到案，查扣仿冒Rolex、Richard Mille等精品名表86支，估算侵權市值逾1億元，該集團以竹北旗艦店為營運中心，兼作倉儲與改造工廠，從對岸進口仿表後，在北中南多地設立加盟據點，規模化經營假表產業鏈，客人要買需先付1000元至2000元不等「鑑賞費」，警方依違反商標法等罪嫌，將全案9人函送檢方偵辦。

此案由新竹地方檢察署指揮，刑事局智財大隊會同台北市萬華警分局、新竹縣竹北警分局、新竹市第三警分局、彰化縣刑大、高雄市左營警分局共辦。

專案小組在去年11月間及今年6月4日分別在新北市板橋區、新竹縣竹北市、彰化縣員林市及高雄市苓雅區展開查緝，查扣Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet及Richard Mille仿冒名表86支、檢測工具、維修零件、拋光機、點鈔機、影視道具仟元鈔票、帳冊、現金42萬元、VIP卡、商品保固卡及手機、筆電等證物。

警方調查，有Instagram社群帳號大量陳列、販售未經商標權人授權的Rolex等商標商品，經蒐證送商標權人辨識確認為仿冒品後，報請檢方指揮偵辦。

專案小組長期跟監埋伏，鎖定犯嫌經營據點後，持搜索票執行查緝，一舉查獲劉男經營的竹北旗艦店兼改造工廠及北中南3處銷售據點。

警方指出，劉姓男子（31歲）從2023年起在竹北市設立旗艦店，採「販售、倉儲及加工」三合一模式經營，並在店內設置專屬工作室，從事表盤、表帶、表圈置換及客製化零組件改裝加工。

為擴大版圖去年起陸續在新北板橋、彰化員林、高雄苓雅開設加盟店，共同銷售仿冒名表，貨源則多自大陸採購。

警方查出，一支市價逾300萬元的Richard Mille仿製表，僅需3萬元即可購得，該集團據點隱身於一般住宅大樓內，未對外公開，欲購買者須先支付1000元至2000元「鑑賞費」完成匯款，方能取得據點地址前往選購。

警方表示，依商標法規定，未經商標權人同意使用相同註冊商標並透過網路販賣者，最重可處1年以下有期徒刑、拘役，或科或併科5萬元以下罰金，呼籲民眾勿心存僥倖販售仿冒商品，將持續加強查緝，維護智慧財產權法益。

刑事局智財大隊近日破獲劉姓男子為首的仿表集團，帶回涉案6人，查扣86支名表，侵權市值破億元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊近日破獲劉姓男子為首的仿表集團，帶回涉案6人，查扣86支名表，侵權市值破億元。圖／刑事局提供

刑事局智財大隊近日破獲劉姓男子為首的仿表集團，帶回涉案6人，查扣86支名表，侵權市值破億元。記者陳宏睿／翻攝

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刑事局智財大隊近日破獲劉姓男子為首的仿表集團，帶回涉案6人，查扣86支名表，侵權市值破億元。記者陳宏睿／翻攝