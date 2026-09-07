勞工摔傷求償262萬 法官查出解開安全帶 判雇主僅再賠9萬醫療費和工資

林男在工地作業時未使用安全帶，不慎從3.5公尺高空作業車墜落受傷，向雇主求償262萬多元。法官審理後，指職災補償採無過失責任主義，依事證判雇主應賠償醫療費及工資補償9萬多元。但雇主有提供安全帶難認有過失，不用賠償看護費、勞動能力減損及慰撫金。全案可上訴。

林男提告指出，2022年5月1日起受詹男經營的工程行雇用，薪資則由徐男經營的公司匯款給付。2022年7月13日他被指示到台北市一處商場的5樓工地，使用高空作業車進行風管防火填塞作業工程時，由3.5公尺高空工作車摔落，導致兩腳雙側跟骨粉碎性骨折，住院35日並接受手術治療。

林男說，公司僅支付他2022年7月至2023年4月的薪資，其後薪資及相關醫療費用等均拒絕給付。他曾提起調解，但雙方未能達成協議，因此在2023年11月與詹男終止雇傭關係，並訴請詹、徐兩家公司連帶賠償職業災害補償金，包括醫療費2萬7056元、工資補償23萬1000元、失能補償66萬元，合計91萬8056元。

林男另訴請詹男賠償看護費18萬元、勞動力減損69萬1798元、精神慰撫金80萬元、未替他投保的勞保費1萬零86元，合計168萬1884元。

徐男抗辯，已給付林男醫療費用、麵包、飲料等費用37萬1143元，其中32萬9817元非勞基法定必需的醫療費用應用來抵充。林男主張的醫療費與此次工傷無關，法官若認相關，詹已給付近33萬元，也應抵充。

薪資部分，因林男2023年5月起至多僅能請求1個月補償2萬4760元。失能補償部分，林男2019年有進行膝蓋治療，林所主張傷害顯為舊傷，不得歸責職災事故。發生職災隔日，林向詹坦承係自行脫下安全帶，證明雇主無過失，徐指他無需負擔損害賠償責任。

詹男辯稱，雇用林男後，指派至上包徐男公司承攬的工地工作，約定日薪約1500元。當時工程行，其實際勞工不足5人，未成立勞工保險投保單位，借名登記加保在徐的公司，但對方疏失，辦理時獨漏林男，發生職災事故才發現。

詹男說，林男和其他勞工進入工地時，都有依規定簽到並領取安全帽、反光背心、安全帶等裝備。事故發生時間正值收工之時，其他人已先行離開，推斷林男其體型壯碩，加上天氣燜熱，穿著背負式高空安全帶及反光背心不適，自行卸除安全裝備，導致發生墜落災害。

詹男指出，林男治療期間，有經徐男公司代為給付工資補償及醫療補償，並有林簽立的切結書及收據發票佐證。林男所提出發票內容，有許多非醫療費用項目，如非必要藥物、升等病房費、香菸、飲料等，非屬雇主應負擔範圍。投保疏失相關罰鍰及補提繳金額等，已均已繳納完畢，但相關單據現已遺失，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，職災補償制度採無過失責任主義，確保勞工服勞務完整權益。林男主張兩被告連帶賠償醫療費用2萬7056元有理由。依診斷證明書「醫師囑言」欄記載的休養時間，工資補償金應為6萬4500元。

失能補償部分，法官指台大醫院診斷證明書及林口長庚醫院函文，雖證明林男確有勞動能力減損，但難推認符合勞保失能給付標準，求償無據。

法官查出，詹男有提供安全帶給林男，領班在工作前也有告知高空作業應注意事項，難認詹男有過失。林男作業時踩空不慎墜落，也不能認為詹男就事故發生有過失，因此請求被詹男賠償看護費、勞動能力減損及慰撫金無理由，判決徐男和詹男應連帶賠償林男9萬1556元。