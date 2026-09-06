婚宴延期8年餐廳先歇業！5萬訂金討不回 法院判加倍還10萬

謝姓男子準備結婚時，向台南市安平區一間餐廳訂席，簽立婚宴訂金單並支付5萬元，之後謝因新娘情形與餐廳商量延後舉行婚宴，餐廳也同意；結果餐廳公司今年5月解散，謝討不回錢，提出民事求償，餐廳還主張合約作廢，法院判決餐廳公司應加倍返還10萬元。可上訴。

謝姓男子提出請求返還加倍定金訴訟指出，他在2018年5月間跟餐廳訂席，雙方簽立婚宴訂金單，原約定婚宴日期為2018年12月30日，每桌費用11999元以上；謝給付定金5萬元，同年6月10日，他跟餐廳商量合意將婚宴延期，且未約定延期後使用期限。

謝主張，餐廳人員於訂金單上註記「因女方家中有急事，故婚宴延期使用」等文字，但餐廳的公司於今年5月25日解散，餐廳也歇業，已無從依約提供婚宴服務，致契約給付陷於不能，且可歸責於餐廳公司，他依民法請求對方加倍返還定金10萬元。

餐廳公司指出，邱姓負責人名下還有另一間於2010年成立的公司，另一間公司才是主要承辦婚宴等大型宴會及工商聚會，謝的婚宴原本是要在另一間公司場地舉辦，訂金單契約應存在於謝與該公司之間，當時謝支付定金後所收受發票，開立者亦為該公司，而非被告公司。

餐廳公司主張，謝姓男子已經結婚，已無從再依訂金單舉行婚宴，訂金單經謝作廢，被告公司自得沒收定金，謝不得請求加倍返還。

台南地院台南簡易庭指出，依據謝姓男子提出的訂金單及婚宴菜單文宣、酒水價目表，甚至是餐廳訂席經理名片，都是使用被告公司名稱，並註明「永華館」及「華平館」地址，並無任何文字提到另一間公司；謝是依被告公司名義所提供婚宴資訊締約，締約過程中亦無任何資料表明另一間公司為契約當事人。

法院認定，謝締約時真意確實是以被告公司為契約相對人，即使謝支付定金後所收受發票確實是由另一間公司開立，訂金單所載婚宴舉行地點確實位於另一間公司營業地址，均不足反推謝有以該公司為契約相對人意思；被告公司以統一發票、婚宴舉行地點等主張非婚宴契約當事人，均不足採。

法院認為，謝既然已經與被告公司簽立訂金單，約定婚宴日期、舉辦地點及每桌最低價格等事項為約定，謝並交付5萬元，足認兩造間婚宴契約已成立；之後合意將婚宴延期舉行，應認兩造合意變更原約定履行期限，原婚宴契約仍繼續存在，5萬元定金性質亦不因而變更。

法院審酌，被告公司解散並停止營業，契約因而陷於給付不能，兩造既未約定延期後婚宴日期或定金使用期限，被告公司歇業前亦未曾催告謝於一定期限內另行指定婚宴日期，或就訂金單後續履行為其他處理，則此給付不能自應認可歸責於被告公司事由所致，謝請求加倍返還定金即10萬元，於法即屬有據，應予准許。