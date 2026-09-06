快訊

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

遭吳靜怡影射持大麻煙彈…佀廣洋不忍了提告誹謗 明再提民事告訴

薔薔入境英國被拒！踩到3大地雷被盯上 遭警告：每次都會被這樣對待

聽新聞
0:00 / 0:00

婚宴延期8年餐廳先歇業！5萬訂金討不回 法院判加倍還10萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

謝姓男子準備結婚時，向台南市安平區一間餐廳訂席，簽立婚宴訂金單並支付5萬元，之後謝因新娘情形與餐廳商量延後舉行婚宴，餐廳也同意；結果餐廳公司今年5月解散，謝討不回錢，提出民事求償，餐廳還主張合約作廢，法院判決餐廳公司應加倍返還10萬元。可上訴。

謝姓男子提出請求返還加倍定金訴訟指出，他在2018年5月間跟餐廳訂席，雙方簽立婚宴訂金單，原約定婚宴日期為2018年12月30日，每桌費用11999元以上；謝給付定金5萬元，同年6月10日，他跟餐廳商量合意將婚宴延期，且未約定延期後使用期限。

謝主張，餐廳人員於訂金單上註記「因女方家中有急事，故婚宴延期使用」等文字，但餐廳的公司於今年5月25日解散，餐廳也歇業，已無從依約提供婚宴服務，致契約給付陷於不能，且可歸責於餐廳公司，他依民法請求對方加倍返還定金10萬元。

餐廳公司指出，邱姓負責人名下還有另一間於2010年成立的公司，另一間公司才是主要承辦婚宴等大型宴會及工商聚會，謝的婚宴原本是要在另一間公司場地舉辦，訂金單契約應存在於謝與該公司之間，當時謝支付定金後所收受發票，開立者亦為該公司，而非被告公司。

餐廳公司主張，謝姓男子已經結婚，已無從再依訂金單舉行婚宴，訂金單經謝作廢，被告公司自得沒收定金，謝不得請求加倍返還。

台南地院台南簡易庭指出，依據謝姓男子提出的訂金單及婚宴菜單文宣、酒水價目表，甚至是餐廳訂席經理名片，都是使用被告公司名稱，並註明「永華館」及「華平館」地址，並無任何文字提到另一間公司；謝是依被告公司名義所提供婚宴資訊締約，締約過程中亦無任何資料表明另一間公司為契約當事人。

法院認定，謝締約時真意確實是以被告公司為契約相對人，即使謝支付定金後所收受發票確實是由另一間公司開立，訂金單所載婚宴舉行地點確實位於另一間公司營業地址，均不足反推謝有以該公司為契約相對人意思；被告公司以統一發票、婚宴舉行地點等主張非婚宴契約當事人，均不足採。

法院認為，謝既然已經與被告公司簽立訂金單，約定婚宴日期、舉辦地點及每桌最低價格等事項為約定，謝並交付5萬元，足認兩造間婚宴契約已成立；之後合意將婚宴延期舉行，應認兩造合意變更原約定履行期限，原婚宴契約仍繼續存在，5萬元定金性質亦不因而變更。

法院審酌，被告公司解散並停止營業，契約因而陷於給付不能，兩造既未約定延期後婚宴日期或定金使用期限，被告公司歇業前亦未曾催告謝於一定期限內另行指定婚宴日期，或就訂金單後續履行為其他處理，則此給付不能自應認可歸責於被告公司事由所致，謝請求加倍返還定金即10萬元，於法即屬有據，應予准許。

婚宴示意圖。圖／AI生成
婚宴示意圖。圖／AI生成

婚宴 餐廳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／婚後財產為0！他告前妻討493萬剩餘財產敗訴 法官：分居無貢獻

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

正達董座涉詐！重訊稱「嚴重」和事實不符 中檢：加重詐欺起訴

相關新聞

婚宴延期8年餐廳先歇業！5萬訂金討不回 法院判加倍還10萬

謝姓男子準備結婚時，向台南市安平區一間餐廳訂席，簽立婚宴訂金單並支付5萬元，之後謝因新娘情形與餐廳商量延後舉行婚宴，餐廳也同意；結果餐廳公司今年5月解散，謝討不回錢，提出民事求償，餐廳還主張合約作廢，法院判決餐廳公司應加倍返還10萬元。可上訴。

沒買卻收到海外包裹別亂簽 律師曝恐怖案例：一不小心恐捲毒品案

網購盛行，不少民眾早已習慣包裹送上門就直接簽收，不過遇到「根本沒買過」的陌生包裹可得提高警覺。律師劉韋廷分享過去經手案例，一名普通上班族莫名成為海外包裹收件人，沒想到包裹內竟被查出藏有毒品。所幸貨物先遭海關攔截，否則若當事人毫不知情簽收，恐怕得花費大量時間證明清白，甚至可能捲入刑事案件。

違停拒檢撞傷警！無照騎士調解未履約 法官認「態度不誠」判刑7月

李姓男子去年深夜在台北市大同區因違規停車遭員警攔檢，加速衝撞員警並逃逸，導致廖姓警員手腳受傷，李後續稱因「擔心無照駕駛被查到」、慌忙下犯案，案經起訴，士林地院近日審結依妨害公務罪判刑7月。

闖民宅偷30年金飾爽上酒店！台中賓士男脫產拒賠 二審打臉重判確定

台中市黃姓男子是中古車商，今年3月鎖定彰化一處民宅破門，行竊現金與金飾，造成被害人損失百萬。一審依加重竊盜罪，判刑1年，台中高分院審理時，被害人痛訴「存了30年的東西被拿去揮霍」，法官發現，黃男行竊當晚不僅有大筆資金入帳，還拿贓款爽上KTV尋歡，事後任由家人將存款提領一空，明明有資力卻惡意脫產拒賠，一審量刑過輕，改判1年6月，全案確定。

毒駕判刑3月又犯撞死人 死者妻將參與國民法官審判

桃園黃姓男子去年11月初晚間吸毒後，駕租賃車行經龜山區忠義路與光豐路口時，高速追撞前方六旬戴男的小貨車，釀小貨車失控又撞路燈，車身當場解體，戴送醫不治；桃園地檢署依公共危險罪起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理，戴妻聲請參與訴訟獲准。

高院推翻無罪 騎士超速撞死闖紅燈婦改判6月

周姓男子騎機車行經台北市大安區路口，超速撞死闖紅燈的黃姓婦人，台北地方法院根據鑑定報告，認定即便周未超速仍煞車不及，判無罪。檢方上訴，台灣高等法院直指遵守速限雖無法避免碰撞，但能增加反應時間並減緩衝擊力道，鑑定報告也證實超速有加重傷害可能，改依過失致死罪判六月徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。