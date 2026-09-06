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違停拒檢撞傷警！無照騎士調解未履約 法官認「態度不誠」判刑7月
李姓男子去年深夜在台北市大同區因違規停車遭員警攔檢，加速衝撞員警並逃逸，導致廖姓警員手腳受傷，李後續稱因「擔心無照駕駛被查到」、慌忙下犯案，案經起訴，士林地院近日審結依妨害公務罪判刑7月。
判決指出，李男2025年11月24日凌晨3時許在台北市大同區民權西路、重慶北路三段口，因違規停放機車，引起轄區大同警分局民族路派出所廖姓警員靠近盤查，李見狀騎上機車加速衝撞廖，導致廖左膝、左手擦挫傷，李加速逃逸。
李後續到案坦承犯行，檢方清查相關筆錄、診斷證明書、密錄器畫面等，認定李涉嫌刑法駕駛動力交通工具妨害公務、傷害等罪，應從重處斷，偵結依法起訴。
法官審酌李自稱因擔心無照駕駛被警查獲而犯案，所為破壞國家公權力尊嚴及威信，罔顧員警生命及身體安全，考量李犯後坦承犯行，雖調解成立但未履行調解條件，足見犯後態度不誠懇，審結依刑法「駕駛動力交通工具妨害公務罪」判刑7月。
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