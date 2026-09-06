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闖民宅偷30年金飾爽上酒店！台中賓士男脫產拒賠 二審打臉重判確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是中古車商，今年3月鎖定彰化一處民宅破門，行竊現金與金飾，造成被害人損失百萬。一審依加重竊盜罪，判刑1年，台中高分院審理時，被害人痛訴「存了30年的東西被拿去揮霍」，法官發現，黃男行竊當晚不僅有大筆資金入帳，還拿贓款爽上KTV尋歡，事後任由家人將存款提領一空，明明有資力卻惡意脫產拒賠，一審量刑過輕，改判1年6月，全案確定。

檢警調查，2026年3月13日下午2時許，黃男駕駛賓士車至彰化縣秀水鄉汪姓女子住處，先向鄰居探詢確認無人，撿拾剪刀企圖破門未果，便持木棍撐開鋁窗，伸手經紗窗打開大門潛入，至二樓竊取紅包1萬3600元，復下樓破壞珠寶盒竊取金項鍊及金戒指，得手後駕車逃逸。

警方以車追人將其拘提到案，檢方認定，黃男犯行造成汪女重大財產損失與門窗毀損，依法以侵入住宅毀越門窗攜帶凶器竊盜罪起訴。

台中地院審認，黃男是累犯，但審酌其落網後坦承犯行，自陳月入7萬元、需扶養3名子女等經濟狀況，依侵入住宅毀越門窗攜帶兇器竊盜罪，判刑1年。

黃男上訴主張，已將竊得的金飾拿去還債，抵了20萬元，希望能交保賣賓士車賠償求輕判；檢方上訴指控，黃男預謀犯案具資力卻未和解，認為一審量刑過輕。

台中高分院近日審結，被害的汪女在庭上痛斥黃男說謊，指控被偷走的金飾至少有6兩，若以目前市價估算，光戒指、項鍊就不止黃男所述，損失至少破百萬，痛批黃男拿她存了30年的珍藏去揮霍逍遙。

二審認定，黃男行竊當晚即赴KTV消費，落網時擁充足資金，事後卻由家人將存款提領一空，毫無賠償誠意，認同一審未考量其揮霍態度，撤銷原判決，改判有期徒刑1年6月，全案確定。

台中市黃姓中古車商涉到彰化縣民宅行竊，竊走住戶珍藏30年的黃金等貴重物品，二審近日審結。聯合報系資料照
台中市黃姓中古車商涉到彰化縣民宅行竊，竊走住戶珍藏30年的黃金等貴重物品，二審近日審結。聯合報系資料照

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