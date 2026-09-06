沒買卻收到海外包裹別亂簽 律師曝恐怖案例：一不小心恐捲毒品案

陌生海外包裹別急著簽收！律師分享案例，收件人遭冒名後包裹被查出毒品；民眾應先核對寄件與購物紀錄，以免捲入調查。取貨示意圖，非新聞當事者。 圖／取材自pexels.com@ Kindel Media

網購盛行，不少民眾早已習慣包裹送上門就直接簽收，不過遇到「根本沒買過」的陌生包裹可得提高警覺。律師劉韋廷分享過去經手案例，一名普通上班族莫名成為海外包裹收件人，沒想到包裹內竟被查出藏有毒品。所幸貨物先遭海關攔截，否則若當事人毫不知情簽收，恐怕得花費大量時間證明清白，甚至可能捲入刑事案件。

劉韋廷日前在臉書專頁分享，近期前往位於台中梧棲、鄰近台中港的航業調查處時，讓他想起過去曾處理的一起案件。當時一名上班族突然接獲通知，海關攔下一件從國外寄來的包裹，而包裹上的收件姓名、地址，竟全部都是他的個人資料。

當事人第一時間相當困惑，直呼自己根本沒有在國外購物，進一步調查後卻發現，包裹裡竟含有毒品。後續檢視購物及付款紀錄，也確實沒有找到當事人購買相關物品的證據，因此不排除是第三人或犯罪集團取得其姓名、住址後，擅自將他列為收件人，等貨物成功送達後再伺機取走。

劉韋廷指出，這類情況真正危險之處，在於若包裹沒有先被海關攔下，而是順利送到家中，當事人又因為沒有多想而直接簽收，後續情況就可能變得相當棘手。

他解釋，從國外輸入毒品涉及嚴重刑責，若涉及第一級毒品，依情節可能面臨極重刑度。不過，並非只要簽收藏有毒品的包裹就一定構成犯罪，司法上仍須判斷當事人是否明知包裹內含有毒品，以及是否具有運輸、持有毒品的故意。

問題在於，當包裹上的收件人是自己、地址也是自家住址，最後甚至由本人親自簽收，一旦案件進入調查程序，就可能必須逐一釐清「包裹不是我買的」、「不知道裡面裝了什麼」、「不認識寄件人」，以及與寄件者或犯罪集團沒有關係等事實。

即使最終能證明與案件無關，過程中仍可能需要前往警局、調查局或地檢署說明，平白惹上一身麻煩。

劉韋廷因此提醒，民眾若突然收到完全沒有印象的包裹，尤其是來自海外的貨件，別抱著「送來就先收」的心態，應先核對寄件人、物流資訊及自己的購物紀錄，確認確實是本人訂購後再收件。畢竟來路不明的「天降包裹」，裡頭裝的可能不是意外驚喜，而是一場意想不到的大麻煩。