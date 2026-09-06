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淡水藥師涉對女工讀生下藥 士檢漏夜偵訊今晨聲押禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新北淡水某藥局陳姓藥師遭控對店內工讀的女大生下藥，女子報案後被驗出毒品反應，事件隨之曝光，檢警介入偵辦後，士林地檢署檢察官訊後認定陳罪嫌重大，有逃亡、滅證、勾串證人、反覆實施之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署表示，檢方獲悉淡水藥師涉嫌下藥案，認已嚴重危害他人生命、身體安全，引發社會高度關注，主動分案調查，指派毒品專組檢察官董諭指揮心北市警局淡水分局組成專案小組追查。

為釐清案情並保全證據，專案小組9月4日晚間令陳姓被告限制出境、出海，9月5日上午搜索陳位於淡水區的藥局及住處，查扣手機、電腦主機、電子儲存裝置、監視器、藥品進貨資料等事證，依法拘提陳到案。

檢方清查後認定陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，罪嫌重大，且所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有逃亡、滅證、勾串證人、反覆實施之虞，今凌晨已向法院聲請羈押禁見。

檢方強調，將持續蒐證並全面清查陳的相關犯行，對於任何危害公共安全、擾亂社會秩序、危及民眾生命、身體安全的不法行為，將迅速反應、依法嚴辦，展現維護社會治安及保障民眾安全之決心。

檢方呼籲，任何以不正方式使他人服用毒品、管制藥物或妨害他人性自主行為，皆可能涉及嚴重刑事責任，有心人切勿心存僥倖，以身試法。民眾如有類似被害遭遇，或知悉相關犯罪情形，應盡速向檢警提出告訴、告發或檢舉，檢警將依法速查嚴辦。

新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝

淡水 藥師 工讀生

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