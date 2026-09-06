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毒駕判刑3月又犯撞死人 死者妻將參與國民法官審判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓男子去年11月初晚間吸毒後，駕租賃車行經龜山區忠義路與光豐路口時，高速追撞前方六旬戴男的小貨車，釀小貨車失控又撞路燈，車身當場解體，戴送醫不治；桃園地檢署依公共危險罪起訴，將由桃園地院國民法官專庭審理，戴妻聲請參與訴訟獲准。

起訴書指出，33歲黃正杰先前就曾因毒駕於同年8月9日遭桃園地院判處有期徒刑3月，併科罰金2萬元。不到半年內，他又接連施用毒品，最後因毒品藥性作用駕車肇事，撞死67歲戴姓男子。

檢方查出，黃男在2025年11月2日晚間8時至9時，在不詳地點以玻璃球燒烤方式吸食第二級毒品甲基安非他命；隔天中午12時又在台北市中正區博愛路131號附近，以電子煙主機加熱方式吸食第二級毒品依托咪酯煙彈。前述施用毒品部分，桃園地檢署另案聲請簡易判決處刑。

檢方認為，黃男明知施用甲基安非他命及依托咪酯後，可能產生情緒及活動力亢進、運動失調、幻覺、幻聽及妄想等精神症狀，導致對周遭事物的辨識、注意及控車能力較平常薄弱，足以影響安全駕駛，卻仍在毒品藥性作用期間開車。

黃男不僅毒駕，也無自用小客車駕駛執照，卻在2025年11月3日晚間9時，駕駛租賃車上路。晚間9時52分，他沿桃園市龜山區忠義路一段由東往西方向行駛，行經忠義路一段與光峰路路口時，因藥性作用導致判斷、操控能力降低，突然向右偏離內側車道，駛入外側車道。

當時戴男正駕駛自用小貨車行駛在外側車道，黃男駕駛的租賃小客車由後撞上小貨車左側車身。猛烈撞擊造成戴男人車失控，再撞上道路旁的行人專用號誌及樹木。造成戴男頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、顱顏骨折及出血、氣血胸併中樞神經休克等重傷，緊急送醫搶救，仍於當晚11時12分許急救無效死亡。

警方取得黃男同意採集尿液送驗，結果呈安非他命類的安非他命、甲基安非他命及依托咪酯陽性，其中安非他命濃度達5957ng/mL、甲基安非他命濃度高達71719ng/mL，依托咪酯也呈陽性反應，警方因此揪出黃男涉毒駕。

檢方偵查認定，黃男明知施用毒品後會影響判斷及操控能力，仍選擇駕車上路，且能預見毒駕發生事故可能造成他人死亡，最終因偏離車道撞擊戴男，造成死亡，因此依刑法第185條之3第1項第3款、第3項前段毒駕致死罪嫌提起公訴。

由於本案涉及毒駕致人於死，並經檢方提起公訴後進入國民法官審判程序，與戴相依為命的妻子洪女也向桃園地院聲請參與訴訟，桃園地院2於今年8月5日裁定准許她參與本案訴訟。

裁定指出，依刑事訴訟法規定，因故意或過失犯罪行為致人於死或重傷，被害人可於檢察官提起公訴後、第二審言詞辯論終結前聲請參與訴訟；若被害人死亡無法自行聲請，則可由配偶等特定親屬代為聲請。洪女身分為戴男配偶，符合聲請資格。

桃園地院審酌洪女與戴姓被害人的關係、本案犯罪事實、訴訟進行程度及她參與訴訟的利益後，認為聲請有理由，裁定准許她參與本案訴訟。檢察官及辯護人對戴妻參與訴訟均表示無意見。

毒蟲黃政杰吸毒後駕車高速追撞同向戴翁的小貨車，小貨車撞上燈桿幾乎解體，戴翁當場喪命，留下相依為命的洪姓妻子，桃園地檢署依公共危險等罪起訴，洪妻聲請參與訴訟獲准。圖／龜山警方局提供
毒蟲黃政杰吸毒後駕車高速追撞同向戴翁的小貨車，小貨車撞上燈桿幾乎解體，戴翁當場喪命，留下相依為命的洪姓妻子，桃園地檢署依公共危險等罪起訴，洪妻聲請參與訴訟獲准。圖／龜山警方局提供

毒駕的黃正杰撞上戴翁所駕小貨車，造成小貨車失控撞上路邊燈桿當場解體，車身噴飛數公尺之遠，戴翁一度受困，送醫仍不治。圖／龜山警方局提供
毒駕的黃正杰撞上戴翁所駕小貨車，造成小貨車失控撞上路邊燈桿當場解體，車身噴飛數公尺之遠，戴翁一度受困，送醫仍不治。圖／龜山警方局提供

戴男駕小貨車遭同向的黃正杰追撞後，又撞上路燈，小貨車當場解體，車身噴飛數公尺之遠，桃園地檢署偵結，將黃男依公共危險罪起訴，案件將由國民法官專庭審理。圖／龜山警方局提供
戴男駕小貨車遭同向的黃正杰追撞後，又撞上路燈，小貨車當場解體，車身噴飛數公尺之遠，桃園地檢署偵結，將黃男依公共危險罪起訴，案件將由國民法官專庭審理。圖／龜山警方局提供

毒駕 國民法官 失控

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