超速肇事無罪改有罪 一審盯煞停極限、二審看危險升高

行人突竄出馬路，機車騎士即便未超速也煞不及，一審判無罪，二審卻因超速可能加重傷勢改判有罪，同一紙行車鑑定報告，兩審級認定大相逕庭。法界人士分析，主因在於一審著重「物理煞停極限」，二審偏向「危險升高理論」，實務上駕駛人若有超速等違規，二審階段極難獲判無罪。

周姓律師指出，一審著眼死亡結果不可避免，採傳統客觀歸責檢驗，縱使未超速仍因物理極限必定碰撞，死亡結果也無法避免；二審採危險升高理論，認為超速實質加劇死亡風險。周認為承審法官採用的理論歧異，實務上常見。

不過，他認為一審嚴守刑法「無結果迴避可能性即不可歸責」的法理，在合義務行為仍無法避免事故的前提下判無罪，具高度正當性，而二審若未嚴格證明速限內撞擊必不致死，僅憑超速造成動能增加即推論與死亡有因果關係，有擴大過失致死罪疑慮。

洪姓律師表示，法官對鑑定報告本有職權去辨別哪些是對被告有利的事實，甚至會否定鑑定報告，一審從「是否製造法所不許之風險」審查，認為被告不應該背負罪責；二審回歸多數法院習慣的相當因果關係與經驗法則，認定超速導致死亡。