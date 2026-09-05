女騎士自摔撞圍籬…鋼條刺心臟當場死亡 台鐵遭判賠2年幼子女139萬

古姓女子騎機車行經基隆市尚仁街一處彎道，不慎自摔撞上台鐵公司設置的鐵皮圍籬，當場被鋼條刺穿心臟死亡。古女2名子女向台鐵求償349萬餘元。法官認定台鐵設置的圍籬未請領雜項執照且缺乏安全防護，應負賠償責任，但古女也有過失責任，判台鐵要賠償139萬餘元。

基隆地院判決書指出，古女2名子女律師提告主張，古女去年11月15日晚間11時43分許，騎機車行經尚仁街碰撞台鐵公司設置的圍籬，被圍籬「外露鋼條」刺穿心臟以致當場死亡。

古女律師主張，該道路為供公眾通行的消防巷道，台鐵未請領雜項執照，擅自於其土地沿消防巷道架設鐵皮圍籬，圍籬乃建築法第7條所稱「雜項工作物」，台鐵未向主管機關請領雜項執照，已然違反建築法，圍籬設置迄今屢遭撞擊而已破損，未適時修繕填補，保管有欠缺，提告向台鐵求償包括精神慰撫金、喪葬費與扶養費等共349萬餘元。

台鐵則說，為防人、車不慎墜河，設置圍籬作為「河川區」阻隔與防護的臨時措施，依基隆市免辦建築執照建築物或雜項工作物管理辦理之規定，作為「臨時措施」之圍籬應可免辦理執照申請，並無違反建築法規定。且事發前圍籬並無鋼條外露，是古女撞擊才破損。

法官審理指出，台鐵未申請雜項執照，藉此規避專業審查，導致圍籬之「結構安全」無從確保，明確違反建築法規定，古女因碰撞圍籬當場死亡，客觀上有相當因果關係，台鐵應負侵權行為損害賠償之責。

法官說，圍籬有張貼「道路叉路口，請減速慢行」之警示標語，法官考量當時天候良好、有照明，古女未注意車前狀況、未減速慢行亦有過失，認定古女應負80%過失責任、台鐵負20%責任，判台鐵共要賠償精神撫慰金等共139萬餘元。