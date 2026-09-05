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盧正死刑執行26年後五大新事證 義務律師團7日提再審聲請

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

盧正被控涉犯擄人勒贖而殺人罪，一審被判死刑，二、三審法院駁回上訴，2000年6月29日死刑確定，同年9月7日執行死刑，惟盧正至死前仍在喊冤。義務律師團4年前向最高檢陳情，提出有罪判決所未調查斟酌的新事證，上月28日最高檢決定不予救濟，律師團決定下周一正式台南高分院提出再審聲請。

義務律師團成員台灣冤獄平反協會理事長羅秉成、陳于晴、陳偉仁今晚6時30分在全美戲院開記者會，律師團所發現的五大新事證，包括法醫昆蟲學、現場重建、法醫意見、影像分析意見與血型鑑定，將正式向法院提出再審聲請。

這也是盧正遭死刑執行26年後，第一次的再審救濟，而長年來為盧正平反奔波的大姊盧菁、二姊盧萍也到場。

羅秉成說，這麼嚴重的死刑案件，只有靠所謂的自白，且自白又這麼的可疑，沒有律師陪同在場，在警局超過30小時詢問，自白幾乎是拼湊出來的。

他表示，盧正所謂現場表演的自白，在駕駛座上對副駕駛座的死者，用鞋帶勒死，然而，這自白，沒有DNA、沒有血跡，沒有證人，沒有其他可靠的證據，這種情形下，利用大量自白來拼湊，乃至於確定判決認定，行凶方式不是從盧正駕駛座位勒人，是在死者副駕駛座後方勒人，才可能造成勒痕。

他表示，一旦自白被大量使用，為符合其他事證，它又會變成另一套故事；這個人若是真凶，何必對他行凶手法或其位置做不同的講法，這完全沒有道理。

他強調，我們發現死亡時間，可以證明盧正有不在場證明，這案件發生在1997年12月18、19日這兩天，法醫認定死者18日當天已死亡，但依法醫昆蟲學的證明，可以推翻其死亡時間是18日，如果是19日死亡的話，經監察院調查有名警員作證，19日就在跟監盧正，他沒有時間分身行凶，所以死亡時間若為19日，不在場證明成立，這案子就排除了。

律師陳于晴說，警員於所謂案發後24小時後在龍崎起出死者屍體，然而，律師納悶該屍體何以如此乾淨？這是可能的嗎，因而詢問台大昆蟲系蕭旭峰老師，並做了小豬實驗，以小豬比擬人體，前一晚拋棄在龍崎邊坡下，蒼蠅於24小時內產下明顯昆蟲卵塊，如果盧正所述為實，那麼那具屍體不會如此乾淨。

律師團認為，判決確定後的新事證顯示，一、依法醫昆蟲學意見，死者應該在12月19日發現屍體當日才遭棄屍，而該日盧正有不在場證明；二、經過鑑識專家進行鞋帶、膠帶實驗，合理懷疑盧正自白欠缺真實性；三、現場經蒐證人員發現有B型血型之人留下的菸蒂，而盧正血型為O型。在在顯示本案確實是冤案。

長年來為盧正平反奔波的大姊盧菁（右）、二姊盧萍（左）出席盧正聲請再審記者會。記者邵心杰／攝影
長年來為盧正平反奔波的大姊盧菁（右）、二姊盧萍（左）出席盧正聲請再審記者會。記者邵心杰／攝影

義務律師團成員台灣冤獄平反協會理事長羅秉成說，上月28日最高檢決定不予救濟，律師團決定下周一正式台南高分院提出再審聲請。記者邵心杰／攝影
義務律師團成員台灣冤獄平反協會理事長羅秉成說，上月28日最高檢決定不予救濟，律師團決定下周一正式台南高分院提出再審聲請。記者邵心杰／攝影

死刑 律師 羅秉成

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