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獨／婚後財產為0！他告前妻討493萬剩餘財產敗訴 法官：分居無貢獻

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一對<a href='/search/tagging/2/夫妻' rel='夫妻' data-rel='/2/240460' class='tag'><strong>夫妻</strong></a><a href='/search/tagging/2/離婚' rel='離婚' data-rel='/2/103728' class='tag'><strong>離婚</strong></a>後，因證人未親自見聞被法院判決協議離婚無效，男方認為<a href='/search/tagging/2/財產' rel='財產' data-rel='/2/208576' class='tag'><strong>財產</strong></a>協議也應無效，並提告女方求償493萬餘元剩餘財產。地院判決免除男方分配額，駁回男方請求。示意圖／AI生成
一對夫妻離婚後，因證人未親自見聞被法院判決協議離婚無效，男方認為財產協議也應無效，並提告女方求償493萬餘元剩餘財產。地院判決免除男方分配額，駁回男方請求。示意圖／AI生成

一對夫妻結婚10年後感情生變，簽署離婚協議書並約定拋棄剩餘財產分配，後因證人未親自見聞被法院判決協議離婚無效，隨後才由法院裁判離婚確定。男方認為兩願離婚既不成立，財產協議也無效，回歸法定財產制向女方提告求償493萬餘元剩餘財產。士林地方法院審理，認定男方有權請求，但考量雙方分居多年且男方對家庭生活無貢獻，判決免除男方分配額，駁回男方請求。可上訴。

判決指出，雙方2006年結婚，採法定財產制，2016年間簽署離婚協議並辦理登記，後因兩名證人並未親自見聞雙方離婚真意，法院認定協議離婚無效；妻子隨後提出離婚訴訟，法院最終判准離婚確定，並以妻子2022年1月提告日作為剩餘財產計算基準日。

男方提告主張，自己婚後財產包含存款、股票、期貨等價值僅146萬餘元，婚後債務達320萬餘元，已無剩餘財產，前妻則擁有房地產、存款、股票及保單等，價值破1675萬元，婚後債務為688萬餘元，剩餘財產約986萬元，請求分配差額一半493萬餘元。

他更控訴，婚姻破裂是因前妻外遇，他為照顧2名未成年子女始終隱忍，甚至獨自負擔房地頭期款與裝潢費638萬元，不料前妻結交新歡後竟更換門鎖拒絕他返家照顧子女，抹煞他長年對家庭的付出。

女方抗辯，兩人早在2016年簽協議書時就已約定拋棄剩餘財產分配權，即使法院認定協議離婚無效，兩人實際上早已分居多年，前夫對婚姻生活沒有貢獻，長期由她獨自照顧兩名未成年女兒，依法應免除分配。

法院審理認為，離婚協議記載雙方拋棄剩餘財產分配請求權，是以「協議離婚成立」為前提，既然協議離婚被判無效，相關財產分配條款自然不生效，因此男方並未喪失請求權。

法院清查雙方資產與債務，認定男方因股票融資、向母親借款購屋等因素，婚後剩餘財產為0；女方扣除房貸及借款等債務後，仍有剩餘財產173萬5635元，依法男方可請求分配差額一半約86萬7818元。

不過法官審酌，剩餘財產分配請求權的核心價值，在於體現夫妻對「婚姻共同生活」的貢獻，兩人在2016年簽署離婚協議後，已各自生活多年，各有穩定交往對象，感情有嚴重破綻，且2018年起兩名女兒均由女方照顧，甚至還幫男方代墊子女扶養費25萬餘元，難認男方對婚姻共同生活有協力或貢獻。

法院認定，男方在婚姻後期對家庭已無實質貢獻，女方主張免除分配額有憑有據，因此依民法第1030條之1第2項規定，免除男方全部分配額，駁回493萬餘元請求。可上訴。

士林地院外觀。聯合報系資料照
士林地院外觀。聯合報系資料照

財產 前妻 法官 離婚 夫妻

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