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員警追緝拒檢車撞傷女騎士判國賠744萬元 八德警分局：研議是否上訴

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市警察局八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不慎撞傷楊姓女騎士致對方智力衰退、生活無法自理，民事部分歷經一、二審，高等法院更一審昨判八德分局應賠償744萬餘元，可上訴。八德警分局今回應，尊重判決，再研議是否上訴。

此案緣起2018年3月31日上午9時多，桃園八德分局大安派出所姜姓警員因發現可疑黑色轎車，一路追車在新北市鶯歌區鶯桃路撞上綠燈直行的楊姓女騎士，楊女因而重傷。

刑事部分，姜被依過失傷害判刑5月，得易科罰金，檢方上訴高院後駁回定讞。民事部分，楊女父母提國賠訴訟，要求八德分局賠償醫護費及一家三口精神撫慰金共2627萬元。八德分局主張楊女未注意鳴笛，也有過失。

歷經一、二審審判被最高法院廢棄，發回更審。高院更一審認為，姜追緝可疑車輛，雖已開啟警示燈與警鳴器，依法有交通優先權，並得不受號誌指示限制，但因駕駛方式甚為危險，仍應兼顧其他車輛及行人安全，姜未減速有過失、楊女未注意行車也有過失。

更一審判決認為，依醫院鑑定結果，楊女喪失勞動能力比例應為84%，不能以楊女恐無法從事一般型態工作，即認她已喪失全部勞動能力，經計算後判八德分局應賠償744萬2626元。

八德警分局今天回應，有關台灣高等法院判決內容，分局予以尊重，待收到判決書後，再研議是否上訴，並將持續宣導教育同仁執勤三安，以保護民眾生命財產安全。

桃園市八德警分局因員警執勤撞傷女騎士，國賠判賠償744萬餘元。分局回應將，研議是否上訴。示意圖／Ingimage
桃園市八德警分局因員警執勤撞傷女騎士，國賠判賠償744萬餘元。分局回應將，研議是否上訴。示意圖／Ingimage

國賠 騎士 鶯歌 警察

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