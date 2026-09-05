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昔靠「腳尾飯」造假、強逼拔管又撞北檢 邵立達官司全敗自墮被告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

昔日台北市議員王育誠助理、2005年「腳尾飯」造假事件的關鍵人物邵立達，近年因被告的3起刑事訴訟接連敗訴，本月3日清晨駕駛貼有「司法已死」等貼紙的計程車直衝台北地檢署大門。翻開判決書，邵的爭議一籮筐，不只曾強逼醫師替病重的父親拔管，當運將時還未注意車前路況、隨意變換車道，2次撞傷機車騎士，對比他因當業餘畫家獲媒體受訪稱「不管什麼職業，你都是掌握方向盤的人」，人生起起落落，令人唏噓。

邵衝撞北檢大門涉犯妨害公務、恐嚇危安、毀損罪嫌遭送辦，檢察官訊後諭令10萬交保，但他拒絕保釋，檢方4日改聲請羈押獲准。

邵近年官司纏身且爭議不斷，除了2017年因父親重病，他在醫院強逼主治醫師拔管遭拒，盛怒之下拉布條罵「草菅人命」、在臉書Po文嗆醫師「比畜生還畜生」，被依公然侮辱罪判拘役50日定讞，他改行開計程車後，又因未注意車前狀況及隨意變換車道，先後兩度撞傷機車騎士，2018年、2023年遭法院依過失傷害罪判刑拘役20日、3月徒刑確定。

回顧21年前轟動全台的「腳尾飯」事件，當時議員王育誠召開記者會，控訴殯儀館祭品「腳尾飯」遭黑心集團回收流入市面，並公布「祭品蟑螂」搬運過程的實錄光碟；然而，檢警追查發現，全案竟是由邵立達主導、規劃拍攝的「模擬劇」，他找來好友扮黑衣人、拿空紙箱至店家佯裝交貨，連拍攝時騎的機車也是贓車。

刑事部分，檢方認定邵等人行為未向公務機關正式舉告、未謾罵特定機關，誣告、偽造文書、侮辱公署等罪均獲不起訴處分；民事部分，法院認定嚴重損害店家聲譽，判邵立達與王育誠等人須連帶賠償受害業者325萬元。

從小在台北文山區長大的邵立達，人生經歷大起大落，他國中畢業後曾考上復興美工，後因家人期待改讀軍校，最終放棄從軍賠償國家34萬元；出社會後曾當過加油站員工、房仲及建設公司經理，甚至開公司當老闆，卻因染上賭博惡習導致傾家蕩產、婚姻破裂。

不過邵也曾「谷底反彈」，12年前他改開計程車重拾人生，因在車內提供免費零食被封為「暖心司機」，更因一次載客認識經營藝術場所的客人，被鼓勵重拾畫筆，將開車見聞化為創作，成為業餘畫家辦過至少6次個人畫展，被媒體採訪稱「不管什麼職業，你都是掌握方向盤的人」，孰料如今因官司敗訴失控衝撞北檢，從昔日政治助理、運將藝術畫家自墮為激進被告，令人唏噓。

腳尾飯事件開庭，台北地檢傳訊台北市議員王育誠與助理邵立達，邵還騎著拍攝造假影帶的機車出庭說明。聯合報系資料照
腳尾飯事件開庭，台北地檢傳訊台北市議員王育誠與助理邵立達，邵還騎著拍攝造假影帶的機車出庭說明。聯合報系資料照

邵立達因妨害名譽、交通過失傷害等3起官司都敗訴，不滿台灣高等法院再判他有罪，3日清晨衝撞台北地檢署。圖／截自邵立達臉書
邵立達因妨害名譽、交通過失傷害等3起官司都敗訴，不滿台灣高等法院再判他有罪，3日清晨衝撞台北地檢署。圖／截自邵立達臉書

針對「腳尾飯」風波，刑事局約談王育誠助理、臨時演員邵立達（圖中）等人。聯合報系資料照
針對「腳尾飯」風波，刑事局約談王育誠助理、臨時演員邵立達（圖中）等人。聯合報系資料照

運將邵立達（左一）抗議司法不公，昨清晨駕車衝撞北檢大門，他拒絕交保，檢方向法院聲押獲准。聯合報系資料照
運將邵立達（左一）抗議司法不公，昨清晨駕車衝撞北檢大門，他拒絕交保，檢方向法院聲押獲准。聯合報系資料照

北檢 計程車

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