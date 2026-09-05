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攻擊恐嚇律師…悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子攻擊、恐嚇3名女律師，法院一審依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年，林上訴稱自己「犯後態度良好」，還說被羈押時深刻反省、無再犯之虞，未料5月27日才提上訴，她6月17日另案開庭時又失控，當庭嗆「我打全世界律師巴掌」，二審認為她藐視司法，駁回上訴，全案確定。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院一審時，弟弟委任的女律師遭林女辱罵，當庭作勢賞巴掌，女律師快速躲開才沒遇害；後續再開庭時，第2名女律師替其弟主張權利，遭林女追打、扯髮、潑不明液體，嚇到她躲進超商求救。

該案上訴台中高分院二審時，其弟委任的第3名女律師，又當庭遭林女以女性下體等難聽字眼羞辱、揚言要殺死她，其中兩名女律師提告，經檢方起訴。

林女今年2月出庭時，時任台中律師公會理事長吳中和、秘書長侯珮琪到庭旁聽，林女當庭拿手機朝2人拍照、揚言要殺他們；3月17日再開庭時，吳與多名律師穿上法袍在走廊等候，林女上前挑釁，當眾朝吳左臉猛揮巴掌、飆三字經，林女事後遭收押，被依恐嚇等5罪判刑，上訴二審中。

台中地院一審審酌，林女不僅侵害特定人，更使律師群體職業安全蒙上陰影，導致執行職務有所顧忌，有礙整體司法體制，更是對律師職務嚴重挑釁，依傷害、恐嚇罪各判她1年2月、1年。

林女不服上訴，表示本案是因受矚目案件，導致量刑過苛、判刑過重，她潑的不明液體實際是無毒的果汁（從手搖店購買）情節非嚴重，且僅造成被害人擦挫傷，卻遭判1年2月，有輕重失衡，並以犯後全部坦承等稱自己「犯後態度良好」，表現真誠悔悟、素行尚佳。

林女還說，自己因和弟弟民事纏訟，心生鬱結，一時情緒失控才脫序，惡性非重大，其犯罪動機可憫，並稱被羈押時深刻反省「已無再犯之虞。」應依刑法第59條情堪憫恕減刑，請求緩刑，並於今年5月27日上訴狀簽名。

未料林女因掌摑吳中和案，6月17日再出庭時，她當庭又和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，行徑囂張。

台中高分院二審認為，林女審理時才坦承，沒和解賠償，事後又恐嚇其他律師遭起訴，態度不佳，藐視司法，駁回上訴，全案確定。

林女攻擊、恐嚇3名女律師，法院一、二審都依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年確定；林另掌摑律師部分，現上訴二審中。聯合報系資料照
林女攻擊、恐嚇3名女律師，法院一、二審都依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年確定；林另掌摑律師部分，現上訴二審中。聯合報系資料照

失控 律師 巴掌

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