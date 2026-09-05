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苗栗警淪詐騙集團內應！公然出賣同僚、洩檢舉人情資 二審重判2年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗大湖分局高姓警員和詐騙集團友好，得知分局查緝車手時竟通風報信、洩漏檢舉民眾情資，苗栗地院一審依2個洩密罪輕判他1年徒刑，緩刑5年；台中高分院二審痛批高「公然出賣同僚執法行動，淪為詐團內應」，撤銷改依幫助主持、指揮犯罪組織判他2年4月，仍可上訴。

檢警調查，綽號「東哥」男子招募賴姓、詹姓男子及徐姓少年等多人加入詐團，2024年11月在臉書行投資詐騙，車手四處提領釀多人受害，有超商店員拍下車手照片向警方檢舉，大湖分局卓蘭分駐所所長12月27日獲報，在公務LINE群組傳「超商領錢疑似車手，請所內開1輛私家車在外面等。」

高姓警員當天休假，看到群組訊息竟和「東哥」通知，洩漏辦案消息還把超商店員檢舉照片一併給他，詐團成員及時查看發現遭盤查。

另名詐團成員再致電高詢問，高繼續洩密還警告「倉庫如有不該出現的東西就收一收」，詐團隨即轉移資金，告知同夥「你們今天千千萬萬不要在鄉下作業了（意即不要繼續在卓蘭提領）。」

事後大湖分局循線調查徐姓少年及其友人，友人在LINE群組稱「找來我家了」，高同在該群組內，竟傳訊稱「Kgua的偵防車」、「大湖偵查隊」，揭露偵查隊辦案讓潛在對象有所防範。

苗栗地檢偵訊時，高僅坦承客觀事實，辯稱只是幫忙朋友，檢方認為他違背職責、阻撓檢警追查，高遭拘提傳喚仍避重就輕，直到罪證明確才改口坦承，直言若輕縱有悖民眾對司法期待，依2個洩密罪嫌起訴，並要求法院從重量刑、不得易科罰金且「勿宣告緩刑。」

苗栗地院一審則以，高員犯後坦承，兼衡犯罪手段、洩密影響情節，無前科應知所警惕，依2個犯公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息罪各判9月、7月，應執行1年徒刑，緩刑4年，命他支付公庫20萬元，提供80小時勞務，參加法治教育3場。

檢方不服上訴，追加起訴高另涉犯幫助主持、指揮犯罪組織罪嫌。台中高分院二審查，高員明知「東哥」主持、指揮詐團，仍洩漏警方偵辦查緝線索給他，認定是幫助犯。

二審說，現今詐騙橫行，高身為警員卻知法犯法，利用職務機會幫助詐騙集團，洩漏民眾檢舉車手情資，甚至在偵查隊同仁前往搜索時通風報信，公然出賣同僚執法行動，淪為詐團內應，撤銷改依幫助主持、指揮犯罪組織，判高員2年4月徒刑。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 苗栗 詐騙

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