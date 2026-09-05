藥局老闆涉下藥辯「開玩笑」…律師指已著手犯罪 盤點11種荒唐答辯

新北市淡水區藥局老闆涉嫌對就讀大學的女工讀生下藥，已被警方函送法辦，他昨天接受媒體採訪時辯稱只是開玩笑。對此，律師林佳頻表示，這種荒唐的答辯，在法庭上其實很常見。「能這樣不要臉到對著鏡頭，把自己講得像受害人一樣，真的也是一種極致」。

林佳頻今天在「佳頻律師說說法」臉書粉專評論此事，她說，1名50幾歲藥局老闆趁大學女工讀生不注意的時候，在被害人的水壺裡下藥，事情曝光後，老闆竟然說「我錯認我跟她的關係，是朋友到可以開這種玩笑」 。都已經偷偷往別人要喝的水裡下藥，根本已經著手實施犯罪行為了，還在那裡講什麼朋友之間能不能開玩笑。

她細數11種法庭上常見的荒唐答辯，打人：「只是想嚇嚇他」 ，傳訊息騷擾：「是關心她」 ，恐嚇：「只是氣話，沒有真的要做」，酒後犯案：「喝太多，不記得了」，被害人明確拒絕：「以為她只是鬧脾氣」，被抓到偷拍：「只是覺得好玩，沒有要散布」，摸人、碰觸身體：「只是朋友間開玩笑」，偷拿東西：「只是先借用」，罵人：「我又沒有指名道姓，我不是在罵他」，罵髒話：「那只是我的口頭禪、語助詞」，事情鬧大：「如果她覺得不舒服，我願意道歉」 。

林佳頻說，這些被告好像覺得，只要替自己的行為換上一個比較情有可原的說法，犯罪行為就會自動降格成一場誤會。最令人嘆為觀止的是，這個50幾歲的老闆還能大方接受新聞訪問，一副自己只是遭到誤解的無辜模樣。

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