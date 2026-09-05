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台東男田徑場裸下身被控公然猥褻…辯「漏尿才脫褲」 二審仍判拘役59日

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名温姓男子被控於2024年3月間在田徑場裸露下半身，遭一審法院依公然猥褻罪判處拘役59日，案件上訴後，台灣高等法院花蓮分院認定原判決並無違誤，今維持原判、駁回上訴。温男辯稱當時因漏尿才脫掉外褲，且沒有脫內褲，也質疑案發時田徑場已熄燈，證人不可能看清楚，均未獲法院採信。

判決書指出，案發時兩名證人正在田徑場運動，古姓證人目擊温男下半身未穿褲子，並看到裸露臀部；其丈夫羅男則目睹温男返回田徑場、走到放置衣物處，當時僅穿上衣、沒有穿外褲及內褲，且近距離與温男交談，之後還看到他直接穿上運動長褲。

温男上訴主張，古姓證人曾在警詢時稱目睹時間約晚間11時，但縣府資料顯示田徑場照明晚上10時即關閉，因此現場昏暗，不可能看清他的下半身。不過法院認為，古當時運動並未看手機，接觸警方後才確認時間，所謂「23時許」應是事後推測，不能單憑時間差異否定證詞。

法院進一步指出，即使田徑場燈光熄滅，現場附近仍有其他建築物及路燈光源，並非完全漆黑。人在低光源環境停留一段時間後，眼睛會產生「暗適應」，仍能辨識物體輪廓及移動；加上證人描述温男裸露的下半身「很白」，與深色衣物及周遭環境形成明顯明暗對比，反而容易成為視覺焦點，因此認為兩名證人的目擊並無不合理之處。

至於温男主張證人只看到臀部，不能證明生殖器裸露，法院也不採信。判決認為，古已證稱温男未穿外褲、內褲，且因感到噁心而沒有仔細觀看下體；另一方面，羅男則明確證稱看到温男「光著下半身」，前方沒有遮蔽物，並看到生殖器。綜合兩人證詞，足以認定温男確有裸露生殖器的行為。

温男另提出醫院診斷證明，辯稱因漏尿問題才脫褲，但法院認為該診斷證明並未記載漏尿症狀，加上他對於平時是否會攜帶備用內褲的說法前後不一，因此未採信其辯解。

台東温姓男子在田徑場裸下身被控公然猥褻，不服一審判決提起上訴，花蓮高分院審理後駁回上訴，維持拘役59日判決。聯合報系資料照
台東温姓男子在田徑場裸下身被控公然猥褻，不服一審判決提起上訴，花蓮高分院審理後駁回上訴，維持拘役59日判決。聯合報系資料照

田徑 猥褻 台東

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