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幫友代墊關稅8千元竟涉走私上億大麻 女子赴美國旅遊捲運毒案

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

一名王姓女子先前在美國洛杉磯旅遊時，受丈夫的朋友委託，請台灣閨密幫忙以無摺存款方式代墊8千多元關稅給物流公司，不料該批貨櫃竟夾藏多達100包第二級毒品大麻，檢方認定王女涉嫌替走私集團繳納關稅將她起訴，不過法官認定王女僅是單純受託代轉小額款項，無證據證明她對走私毒品知情，判決王女無罪。

判決書指出，走私運毒集團於2022年間冒用國內某營造公司名義，從加拿大訂購貨櫃走私大麻來台，王姓女子受丈夫的朋友「E」所託，稱有台灣朋友需要代匯約200多美元的款項，王女因人在國外且帳戶無法使用，便請人在台灣的好友呂姓女子協助，以「吳婉諭」名義至銀行無摺存款8949元至金鼎物流公司帳戶，用以支付貨物關稅及領單費。

隔月中旬，高雄港海關與調查局航業調查處高雄站執行查驗時，在該貨櫃箱內赫然查獲夾藏大麻100包，檢警隨後啟動監控歷程，在台中抓獲前來簽領貨物的蔡姓少年與吳姓男子等人。

檢方追查資金來源時，發現關稅是由呂女受王女指示匯入，認定王女涉及幫助走私運毒及參與犯罪組織，將她提起公訴。

法官審理時，王女堅稱不知情，辯稱當時人在洛杉磯，丈夫的朋友「E」聲稱台灣家人朋友需要台幣，拿了美金現金請她幫忙轉帳，她想說金額不到300美元非常小，才請好友呂女幫忙，填寫的聯絡電話也是自己過去在台灣使用的舊手機號碼，入境被捕後，她也主動提供「E」及其妻子的社群帳號資料供檢警調查。

高雄地院審酌，匯款金額僅8949元，且是匯入合法登記的國際物流公司，一般人客觀上難以察覺有異，加上王女於存款憑條上留存的是自己真實使用過的舊手機號碼，並未故意隱匿身分，事後亦積極配合提供受託來源資訊。

法官認為，檢方提出的證據僅能證明王女有委託他人匯款的事實，無法證明王女主觀上知道該筆款項與走私大麻有關，亦無法證明她與運毒集團有犯意聯絡。基於無罪推定原則，判決王女無罪。全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

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