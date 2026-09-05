包庇女友無照肇事逃逸 男謊稱肇事者是「傳播小姐」判拘役

洪姓男子去年2月18日晚間搭乘由林姓女友所駕駛轎車，經台南永康區永大路段時不慎撞擊前方轎車，致余姓女駕駛受傷，洪竟叫女友趕快離開，並向警誆稱肇事者是名傳播小姐，事後檢警循線查獲，法官認洪犯使人犯隱避罪處拘役50日，另林女犯無照駕車過失傷害又犯肇事致人傷害逃逸罪，分處3月、7月。

檢方起訴，林女於交通事故發生後，竟依洪指示逕自離開現場，洪雖有留在現場，惟明知女友已肇事致余女受傷且徒步離開而未返回現場，竟向警表示不認識駕駛，駕駛為傳播小姐，僅知暱稱為「小萱」，無私人聯絡方式且無法提供相關資訊，致警無從查知肇事者真實年籍資料，使林女得因此隱避，逃避警方追捕。

洪於警詢時供稱，他坐在副駕駛座，不認識駕駛，是他叫的傳播小姐，他跟駕駛沒有關係，只知道她叫「小萱」，其他資料不詳，沒有聯絡方式，是透過微信叫的，而且手機壞了，沒辦法提供相關資訊。

然而，檢警事後循線查知案發經過，他涉藏匿人犯而被訴。他於偵查中辯稱，案發時，因為他與林女是男女朋友關係，所以他不想讓別人知道，向警方稱駕駛是傳播小姐是他自己想的。「我沒有要幫她隱匿這件事的意思」他說，林女那時真的要去廁所，他沒有叫林女離開。

林女說，當時兩人是男女朋友關係，洪問她要不要先走，她當時尿急，她有跟洪說，洪看到警察來了，就跟她說要尿趕快去尿，她說這樣不行，是肇事逃逸，洪就叫她趕快去上廁所，她有跟洪一起去派出所做筆錄。

林女也說，但洪叫她不要下車她留在車上，洪說監視器沒有拍到，他出面處理就好，她有問洪若警方問駕駛是誰，但洪沒有回答她，只跟她說沒事；洪之所以向警方稱駕駛是傳播小姐，雖然沒跟他討論過，但她覺得應該是洪可能是基於男女朋友關係而想要保護她，不想讓她這麼快被抓到，所以才隱瞞警方。

林女犯無駕駛執照駕車過失傷害罪處3月，又犯肇事致人傷害逃逸罪處7月，未定執行刑。之後，洪也被訴藏匿人犯，台南地院認他犯使人犯隱避罪處拘役50日。