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2男大生製爆裂物炸廢校獲交保！法院禁彼此接觸 嘉檢認有疑慮擬抗告

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉廢棄校園爆炸案，涉嫌製造爆裂物並先後引爆6次的余姓、周姓2名男大生，嘉義地檢署5月偵結起訴，2人移審地方法院遭羈押禁見近5個月。隨羈押期限將屆，地院日前裁定2人分別以8萬元、5萬元交保，禁止彼此接觸。消息傳出，引發地方對公共安全疑慮，嘉檢表示將研擬提抗告。

地院裁定指出，余男、周男羈押期限將屆，法院訊問時，2人均坦承犯行。法院認為，2人仍有勾串共犯及反覆實施製造爆裂物罪的疑慮，不過考量2人在先前準備程序中均已坦承全部犯行，且已委請家人及辯護人積極與竹崎鄉公所協商，修復遭炸毀的學校教室。

法院另考量2人從偵查中遭羈押至今已近5個月，訊問時都表示已知悉自身行為錯誤、不會再犯，因此裁定余男以8萬元、周男以5萬元交保，並禁止2人相互接觸。

不過，地方人士質疑，2人涉嫌共同製造爆裂物，法院雖裁定不得互相接觸，但實際執行上恐有困難，尤其2人過去曾共同謀議、分工製造爆裂物，如今在羈押期限將屆後獲准交保，是否足以排除再次製造爆裂物或危害公共安全的風險，仍受到關注。地檢署表示，對於法院裁定內容，將研議是否提出抗告。

這起案件發生於4月3日，余男、周男涉嫌在竹崎鄉一處廢棄校園內引爆爆裂物，巨大爆炸威力造成地表震動，附近居民驚恐報案。警消到場發現現場爆破情況嚴重，警方隨即組成專案小組追查，並於案發隔天將2人查緝到案。

檢警追查發現，主導的余男曾傳訊息給周男，聲稱如果遭就讀學校退學，就要持爆裂物炸毀校園圖書館等處。專案小組帶余男南下高雄，前往其就讀學校宿舍搜索，查扣一批已調製的混合式炸藥，以及硝酸銨、鋁粉、雷管20支、引線21支、爆裂物ETN及電子磅秤等大批化學原料與工具。

檢警調查，2人共同謀議，由余男購買雷管、火藥，周男則購置硝酸銨及柴油，再分別在學生宿舍及居所內，依循網路資訊私自調配製造爆裂物。從去年12月至今年4月間，2人先後進行6次引爆測試，直到第6次測試後遭警方查獲，才未釀成更大危害。嘉義地檢署偵結後，依涉犯未經許可製造爆裂物等罪嫌提起公訴，並建請法院各判處7年6月徒刑。全案5月底移審嘉義地院後，法院裁定羈押禁見。

這起案件如今獲准交保，另一件3年前震驚嘉義的「和聯境金虎爺會」遶境爆炸案。主嫌趙偉志日前經最高法院駁回上訴，判刑28年、併科罰金30萬元確定。嘉義地檢署表示，趙男案發後即遭羈押，歷經一、二、三審期間從未獲准交保，目前人在台南監獄服刑。

嘉義縣竹崎鄉廢棄校園爆炸案，涉嫌製造爆裂物並先後引爆6次的余姓、周姓2名男大生，嘉義地檢署5月偵結起訴，2人移審地方法院遭羈押禁見近5個月。隨羈押期限將屆，地院日前裁定2人分別以8萬元、5萬元交保，禁止彼此接觸。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉廢棄校園爆炸案，涉嫌製造爆裂物並先後引爆6次的余姓、周姓2名男大生，嘉義地檢署5月偵結起訴，2人移審地方法院遭羈押禁見近5個月。隨羈押期限將屆，地院日前裁定2人分別以8萬元、5萬元交保，禁止彼此接觸。記者魯永明／翻攝

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