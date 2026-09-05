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冤家路窄…搶700元12年後同關桃園監獄 被害獄友認出勸他自首

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

冤家路窄！陳姓男子2013年6月初傍晚，在楊梅高中門口搶走李姓男子手持、內有現金700元的包包後逃逸，12年後兩人竟在桃園監獄重逢，遭李認出當年的搶匪並勸他自首，桃園地檢署偵查終結，依搶奪罪嫌將陳男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，現年32歲的陳姓男子2013年6月5日下午6時，行經桃園市楊梅區高獅路、楊梅高中門口，見路過的李男手中拿著一個包包，便起了歹念。李男當時並未料到自己會成為搶匪目標，沒想到陳男趁他疏於注意之際，徒手將包包搶走，隨即騎車逃離，包內700元現金也一併被搶走。

這起案件發生當時，楊梅警分局立案追查，卻因車牌號碼不清楚而抓不到人，沒想到多年後，陳男因其他案件在法務部矯正署桃園監獄服刑時，遇到同舍房的李姓獄友，李男一見陳男，立刻認出眼前他就是12年前在楊梅高中大門口搶走自己包包的人。

這場意外重逢，讓原本沉寂多年的搶案重新被翻出來，李男也勸陳男面對當年的犯行、自首處理。陳男最後接受勸說，於2026年3月9日具狀向桃園地檢署自首，坦承當年搶奪李男財物的犯行。

檢方調查認定，陳男當年見李男持有包包而包內應有現金，竟意圖為自己不法所有，趁李男不注意徒手搶走包包後離去，涉犯刑法第325條第1項普通搶奪罪，由於陳男認罪，因此向法院聲請簡易判決處刑。

32歲陳姓男子12年前在楊梅高中前搶走李男手上內有700元的包包，沒想到12後因案入獄服刑，遭李男認出，經勸說自首，桃園地檢署依搶奪罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。記者陳恩惠／攝影
32歲陳姓男子12年前在楊梅高中前搶走李男手上內有700元的包包，沒想到12後因案入獄服刑，遭李男認出，經勸說自首，桃園地檢署依搶奪罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。記者陳恩惠／攝影

自首 監獄 桃園

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