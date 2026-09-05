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台中賣佛具男直播亮槍恐嚇 遭警送辦扣衝鋒槍收押

中央社／ 台中4日電

台中警方日前網路巡邏時，發現賣佛具的江姓男子在車內直播還亮槍，經警方循線將涉案的江男與徐男逮捕送辦，並查扣衝鋒槍等物，江男經檢方複訊後向法院聲押獲准，徐男因他案發監執行。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，有關3日某男子在網路直播時，於車內展示疑似槍枝並出言恐嚇，經檢方指揮拘提涉案的江男等人到案，並查扣衝鋒槍、手槍各1枝。

全案經檢方於今天複訊後，認定江男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、反覆實施之虞，認定有羈押原因及必要，依法向法院聲請羈押獲准。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，警方日前執行網路巡邏時，發現有男子於抖音平台上直播，並於直播中有展示疑似改造槍枝，經比對直播中行車街景、調閱路口監視器，鎖定37歲徐男、43歲江男涉案。

檢警查出，江男平時以直播販賣佛具為生，3日凌晨在直播中亮槍並有恐嚇言語，引發關注造成社會恐慌，警方於3日晚間於台中北屯區拘捕2名涉案人到案，並當場查獲改造衝鋒槍、手槍各1支，全案警詢後將涉案2人依法送辦，其中徐男因他案遭通緝，到案後發監執行，江男經檢方複訊後向法院聲請羈押。

台中 直播 恐嚇

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