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精舍命案 又爆女信徒被打到失明

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市精舍命案蔡姓女信徒被虐死亡，自居「上師」的知名作家王薀（本名王江鎮）一審判刑十二年，此藏傳密宗團體竟對蔣姓女信徒「關禁閉」逾二年，期間逼吃八寶粥、辣椒醬、甚至圍毆數小時，導致左眼失明，髖關節完全毀敗重傷害，台北地檢署昨依私行拘禁致重傷害、強盜罪起訴王男共七人。

同案起訴包括聽從王江鎮指示，處罰犯錯者的信徒幹子昀、愛爾蘭籍男子Alexander Syed、梁碧茵、姜芃妤、吳傍丹、吳慧珠等六人。

檢方調查，王江鎮領導宗教團體，自居上師，教義是「尊師即修行、違逆即墮落、懷疑即業障」，王男仿若「帝王」一人下令，百人為其群起，信徒絕對服從，尊崇王男如神佛。

調查顯示，二○○四年蔣女加入團體，王江鎮二○一四年離婚，怪罪蔣女沒回報開車載妻女去律師事務所，使他未能挽回離家出走的妻女，二○二一年因住處漏水、多處發霉再度怪罪蔣女要求賠償。

二○二二年六月，王江鎮為打消蔣女家人報警，安排蔣女與家人見面，之後展開長達二年多的拘禁，以讀書會六樓膠帶黏貼地板畫地為牢，或到精舍小房間「關禁閉」，廿四小時由值班信徒看管。

直到蔡女被虐死，王江鎮等人陸續收押，蔣女認為有「一線生機」，心中恐懼消散才趁隙逃脫，考量團體仍運作，曾被王江鎮、梁碧茵逼簽本票，最後在家人鼓勵下提告說出真相。

起訴指出，信徒批鬥辱罵蔣女不忠、不孝，令蔣女大喊「對不起」，喊到撕心裂肺，甚至在佛前發毒誓詛咒自己和家人，趴跪在地對空氣大喊「對不起」數小時。

期間蔣女僅能用冷水沖麥片、麵筋、罐頭、醬瓜罐頭果腹，長期營養不良，被迫穿尿布如廁；又被認為太瘦「強迫進食」，一天吃十罐八寶粥，曾吃到第八罐不堪負荷嘔吐，也曾被逼吃辣椒醬。

愛爾蘭籍信徒則長期毆打蔣女，致左眼受傷疼痛流淚，信徒僅供眼藥水使用，蔣女曾反應「光線更暗了」，卻延誤治療，放任左眼傷勢惡化，最後失明。

二○二三年，蔣女落跑犯大忌，王江鎮指示姜芃妤、幹子昀等五人圍毆數小時，蔣女被打斷腿，長達半年無法站起，被拘禁在非人道環境中，屈辱爬行移動，右側髖關節完全毀敗，兩腿長度相差五公分，無法正常行走。

失明 命案 王薀

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