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淪為共諜 海軍退役中士刺蒐機密被訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。 聯合報系資料照
台南高分檢認馬男涉犯國家安全法為大陸地區派遣之人發展組織未遂等罪嫌，向台南高分院提起公訴。 聯合報系資料照

海軍退役馬姓中士十七年前被大陸吸收，，陸續介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，除蒐集公務機密外，也利用國中同學會ＬＩＮＥ群組聯繫海巡署，蒐集我與美、日海洋事務交流計畫，但遭拒絕，台南高分檢昨依違反國安法發展組織未遂罪、違背職務行賄等罪起訴馬男。

檢方指出，馬男為海軍退役中士，因貪圖私利，二○○八年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對我國海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。

二○二一年初，馬男介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，交付王報酬四萬二一○○元，欲吸收王男刺蒐國防部有關軍事作戰情報、海洋委員會與美國簽訂合作協議等公務機密資料，但王男拒絕而未達目的。

檢方指出，二○二三年起，馬男利用同學會ＬＩＮＥ群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高十萬美元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付五萬元及蒐密用工作手機一支，指使于男刺蒐我國與美、日海洋事務交流計畫等機密資料，但于男同樣未配合。

新北憲兵隊、廉政署南調組接獲情資分別報請檢方指揮偵辦，經相當期間縝密蒐證，持搜索票前往馬男及相關人處所搜索，扣押工作手機、隨身碟、行賄現金五萬元，還有作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。

檢方指出，馬男欲收集的海洋及巡防有關事務機密資料，涉及我國防及海域安全維護，在當前國際地緣政治緊張狀態下，此類機密一旦外洩，足以影響我國海域執法、與美、日等國際友方間互信關係、情資交流及專案任務推動，對國防安全造成深遠衝擊。

共諜 機密 海軍

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