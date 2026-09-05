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淪為共諜 海軍退役中士刺蒐機密被訴
海軍退役馬姓中士十七年前被大陸吸收，，陸續介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，除蒐集公務機密外，也利用國中同學會ＬＩＮＥ群組聯繫海巡署，蒐集我與美、日海洋事務交流計畫，但遭拒絕，台南高分檢昨依違反國安法發展組織未遂罪、違背職務行賄等罪起訴馬男。
檢方指出，馬男為海軍退役中士，因貪圖私利，二○○八年起受大陸地區化名「李文學」、「張成城」等人指使，針對我國海洋及巡防有關事務，在台發展刺蒐機密資料組織。
二○二一年初，馬男介紹王姓退役少將與中共官員聯繫，交付王報酬四萬二一○○元，欲吸收王男刺蒐國防部有關軍事作戰情報、海洋委員會與美國簽訂合作協議等公務機密資料，但王男拒絕而未達目的。
檢方指出，二○二三年起，馬男利用同學會ＬＩＮＥ群組聯繫現任海巡署于姓科長，允諾按件給予最高十萬美元，及若順利配合可按月交付等同薪額報酬，並先交付五萬元及蒐密用工作手機一支，指使于男刺蒐我國與美、日海洋事務交流計畫等機密資料，但于男同樣未配合。
新北憲兵隊、廉政署南調組接獲情資分別報請檢方指揮偵辦，經相當期間縝密蒐證，持搜索票前往馬男及相關人處所搜索，扣押工作手機、隨身碟、行賄現金五萬元，還有作為掩飾行賄金流互助會名單等關鍵證物。
檢方指出，馬男欲收集的海洋及巡防有關事務機密資料，涉及我國防及海域安全維護，在當前國際地緣政治緊張狀態下，此類機密一旦外洩，足以影響我國海域執法、與美、日等國際友方間互信關係、情資交流及專案任務推動，對國防安全造成深遠衝擊。
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