台中男直播掏2把真槍囂張慶聲 下場馬上遭逮…檢方聲押獲准

台中江姓男子3日凌晨邊開車邊用手機直播，過程中和網友疑似爭執互嗆，竟然亮出1長1短兩把槍，行徑囂張，警方因掌握直播影片立即循線逮人，昨傍晚抓到江男查扣改造衝鋒槍、改造手槍，初步鑑定均有殺傷力，檢察官今複訊後依槍砲、恐嚇等罪嫌將江男聲押獲准。

台中地檢表示，全案經檢察官林忠義指揮偵辦，拘提江男到案後查扣2把槍，檢方今天複訊後，認為江嫌疑重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有逃亡、反覆實施之虞，依槍砲、恐嚇等罪嫌將他向台中地院聲請羈押獲准。

台中市警局刑事警察大隊指出，3日凌晨發現有男子在抖音上直播，過程中展示疑似改造槍枝、語出恐嚇，造成社會恐慌，隨即成立專案小組調閱監視器等掌握身分，報請檢方開立拘票。

警方說，3日傍晚在北屯區逮到江姓（43歲）、徐男（37歲）兩名男子，初步釐清江男平時會直播賣佛具，當時邊開車、邊直播，疑似和網友口角爭執，就向坐在右前座的徐姓友人借來2把將，並在鏡頭前揮舞、晃動。

警方指出，查扣的1把衝鋒槍、1把手槍，初步鑑定認為均有殺傷力，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾等罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

警方抓到江姓、徐男兩名男子，依槍砲、恐嚇罪嫌移送。圖／警方提供